Regjeringspartiene og SV forplikter seg til strømtiltak

Ap, Sp og SV på Stortinget gir regjeringen marsjordre til å finne tiltak som kan lette byrden av skyhøye strømregninger.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad (t.v.), Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud og SVs Audun Lysbakken i Stortinget torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

2. des. 2021 10:08 Sist oppdatert 13 minutter siden

– Med dette forslaget parkerer vi all uro om det kommer tiltak eller ikke, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

De tre budsjettkameratene ble sent onsdag kveld enige om et forslag. Det hindrer flertall for en rekke forslag de andre partiene vil fremme på Stortinget torsdag.

Alle er ment å være støtteordninger for folk som nå sliter med høye regninger på strøm.

I forslaget kommer det ikke frem hvor mye strømkundene får og hvem som nå vil få hjelp.

I forslaget som nå får flertall, ber Stortinget regjeringen raskt komme tilbake til Stortinget med mulige tiltak. De skal «redusere den økonomiske belastningen for husholdningene på kort sikt». Det skal også «spesielt se på tiltak som kan avhjelpe grupper som rammes spesielt hardt av ekstraordinære høye strømpriser».

SVs Lars Haltbrekken sier at partiet har foreslått en kontantutbetaling til de som sliter.

– Vi mener det må komme på plass før jul. Det haster, folk sliter med strømregningene nå, sier han til Aftenposten.

– Hvem skal få hjelp, og hvor mye skal de få?

Det må iallfall gjelde langt flere enn de som mottar bostøtte. Vi kan ikke begrense det til dem. Langt flere sliter. Vi ønsker at de som sliter med strømutgiftene skal få hjelp til de økte utgiftene.

– Hvor skal grensen gå?

Hvis gjennomsnittet tjener i overkant av en halv million kroner, vil det si husholdninger med litt over 1 million kroner. Vi må sette oss ned og se nærmere på det, men regjeringen må raskt komme med et forslag.

– Hvor mye skal de få?

– Vi ønsker at de i størst mulig grad blir kompensert for de økte regningene. Regningene har eksplodert.

Haltbrekken sier at en mulighet er å se på et gjennomsnitt av strømregningene de fem siste årene og regne differansen til det.

Flere forslag på bordet

Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, sier dette viser at det er flertall på Stortinget for å gjøre noe.

– Det er viktig at vi får tatt grep og at regjeringen går i gang med å jobbe med dette. Det må gjøres kloke vurderinger for å få et system som fungerer bra, sier hun til NTB

En rekke andre strømforslag blir lagt frem i Stortinget torsdag. Frp foreslår å betale 4.000 kroner i strømstøtte til hver husstand i Norge, mens Venstre, Høyre og KrF vil gi studenter 1.000 kroner ekstra i stipend

Også Sps parlamentariske leder Marit Arnstad påpeker at man med forslaget kjøper seg litt tid.

– Med det forslaget som nå blir vedtatt, gir vi regjeringen litt tid til å vurdere hvilke grupper det er viktigst å sette i gang tiltak for, hvem som har mest behov for det akkurat nå. Den muligheten tror jeg vi skal ta oss, sier hun.