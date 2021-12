Lovforslag om koronapass sendes på høring på nyåret

Høyre etterlyser et nasjonalt koronapass som kan brukes når en ny koronavariant kommer. Helseministeren sier et lovforslag blir sendt på høring over nyttår.

Regjeringen må få sendt på høring en hjemmel for bruk av koronapass, mener helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone W. Trøen.

NTB

20 minutter siden

– Vi kan komme i en situasjon igjen hvor vi kan ønske å bruke et koronapass som et særskilt, eget tiltak. Det er det ikke hjemmel for i dag. Vi mener regjeringen må få sendt på høring en hjemmel for dette, sier helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone W. Trøen, til NRK.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at en ny lovhjemmel blir sendt på høring etter jul. Tanken er å bruke koronasertifikatet mer forebyggende, før smitteverntiltak er innført.

I flere land viser det seg at også folk som har fått tre doser, blir smittet med omikronvarianten. Spørsmålet da blir hva man skal med et koronapass.

– Vi må selvfølgelig vite mer om det. Poenget er at regjeringen nå må legge grunnlaget slik at vi får den offentlige debatten, sier Trøen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener man hele tiden må vurdere om situasjonen er moden for å bruke koronapass. Likevel er tiden ikke inne nå, sier han.

– Det vi har sagt, er at vi tror det er et veldig godt virkemiddel, men i den fasen vi er i nå, vil det ikke være svært effektivt for å hindre at vi får utbredt smitte.