Listhaug angriper Vedum – vil ha Sp-velgerne som har satt seg på gjerdet

Over 100.000 tidligere Sp-velgere sitter nå på gjerdet. De vil Frp-leder Sylvi Listhaug lokke til seg.

Sylvi Listhaug mener Vedum ikke er på jobb som finansminister.

46 minutter siden

Vedum vil være så lite han kan på Arendalsuka. Torsdag besøkte han likevel sørlandsbyen i for å delta på NRKs partilederdebatt.

Debatten er lagt sent på kvelden, til en time da strømmen i Arendal koster godt over 6 kroner pr. kWh.

For Senterparti-lederens del gikk mye av debatten til å forsvare regjeringens energipolitikk.

På Aftenpostens måling fra denne uken fikk partiet en mager oppslutning på 5,9 prosent – ned 7,6 prosentpoeng fra valgresultatet. Bakgrunnstallene viser at av velgerne partiet har mistet, sitter så mange som 108.000 på gjerdet.

Dette er velgere som særlig Frp nå sikter seg inn mot.

Etterlyser en finansminister på jobb

Listhaug sier til Aftenposten at hun håper velgerne som nå har forlatt Vedum på de siste meningsmålingene skal velge Frp ved neste mulighet.

– Jeg mener at de vil få mer igjen ved å stemme på Frp. Nå har denne regjeringen fått sjansen. Så langt tror jeg veldig mange velgere er skuffet.

– De ville hatt det bedre om de stemte på deg?

– Vi håndterte i alle fall flere kriser når vi satt i regjering, med emigrasjonskrise og oljeprisfall. Jeg tror de aller fleste vil si at vi gjorde det på en god måte, hvor vi tok de gjennom dem. Men det siste året har vi hatt en regjering som har fremstått handlingslammet.

Frp-lederen har sett seg ut misfornøyde Sp-velgere.

Vedum tror ikke at kveldens debatt er avgjørende for hvor de velgerne går.

– Det tror jeg er langsiktig arbeid. Det å få tillit, skjer over tid. Mange er i en krevende situasjon nå. I tidligere urolige tider har vi kunnet bruke mer penger. Hvis vi gjør det nå, vil vi fort forsterke prisproblemene. Så det blir tøffere prioriteringer i høst enn vi er vant til i norsk politikk, sier Vedum.

Listhaug har liten tro på at Vedum vil klare det.

– Det vanlige folk etterlyser er jo en finansminister som er på jobb, som jobber for dem, sier Frp-lederen til Aftenposten.

Sp vil kvitte seg med EUs energipolitikk

Da Sp og Ap gikk i regjering, sikret Ap seg energiministeren og med det grepet om kraftpolitikken.

I valgkampen sa Vedum i Aftenposten at partiet ville prioritere å stanse innføringen av EUs fjerde energimarkedspakke, også kalt Ren energi-pakken.

Dette er et sett med EU-regler for produksjon og utveksling av kraft.

Vedum er og forblir overbevist om at EUs plan om en egen energiunion vil bety utjevning av strømprisene i Europa og dermed dyrere strøm i Norge.

Ap er på en helt annen linje. Partiet mener at å si nei til denne, i praksis vil bety å tre ut av det europeiske energisamarbeidet – som partiet er for.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til EU-pakken. Men den politiske plattformen regjeringen styrer etter, slår fast at regjeringen skal «arbeide for at det nordiske og europeiske kraftsamarbeidet skal videreføres og styrkes».

Vedum bekrefter likevel overfor Aftenposten at det fortsatt er et mål for Sp at Norge skal si nei til pakken.

– Sp mener at vi ikke skal gi mer makt til EU og ha nasjonal kontroll over energipolitikken, så får vi ta de sakene når de kommer.

– Så det er fremdeles et mål?

– Ja, for Sp er det et mål å ikke gi fra seg mer makt, svarer han.

Vedum mener regjeringen får til mye bra.

Hurdalsplattformen sier også at regjeringen ikke skal godkjenne nye utenlandskabler i denne stortingsperioden. Dette er et viktig gjennomslag for Sp.

Men statsminister Jonas Gahr Støre har allerede sagt ja til å koble den norske havvindsatsingen til utlandet gjennom såkalte hybridkabler.

Det er høy spenning internt Senterpartiet på grunn av strømkrisen. Sps ordførere har krevd makspris og tøffere kamp mot Ap i regjering.

Partiets stortingsgruppe har formulert 10 kraftkrav til egen regjering. Og fylkeslederne har krevd grep om eksporten i et hemmelig brev til Vedum.

Fra Sp har mer politisk kontroll over kraften vært et ønske over lang tid. Partiet mener integreringen i det europeiske kraftmarkedet har gått for langt og vil ha mindre eksport.

At regjeringen nå går inn for å regulere krafteksporten av hensyn til forsyningssikkerheten, betyr ikke at Sp har vunnet helt frem.

Ap mener fortsatt at Norge bør integreres mer, ikke mindre, i det europeiske kraftsamarbeidet.

– Vi har et nært og godt energisamarbeid. Det må videreutvikles og forsterkes, sa Aasland under en debatt på Arendalsuka

Overfor Aftenposten avviser Vedum at Sp lider under kraft-kompromissene partiene har gjort med Ap i regjering.

– Jeg mener Sp og Ap får til mye sammen, men selvfølgelig er det en ekstraordinær situasjon.

– Men dere er ikke helt enige i kraftpolitikken?

– Vi har ulike syn. Vi er ulike partier som finner gode løsninger sammen.