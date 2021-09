SV-lederen i tale til eget landsstyre: – Vi har nådd målet

SV-leder Audun Lysbakken på talerstolen lørdag formiddag.

Mens det fortsatt pågår sonderinger om en eventuell ny rødgrønn treparti-regjering, avholder SV landsstyremøte.

25. sep. 2021 09:53 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

SV-leder Audun Lysbakken møter lørdag formiddag sine egne på Thon hotel Opera i Oslo lørdag. Det er det første landsstyremøte etter valget.

Der fastslo han at SV kommer til å være en maktfaktor i norsk politikk de kommende årene.

– Vi har nådd målet, sa Lysbakken.

Sonderingene fortsetter mandag

Han viste til at SV fikk solid fremgang i valget 13. september. I tillegg ble målet om et nytt flertall nådd, og dette flertallet er avhengig av SV, fastholdt Lysbakken.

Ifølge ham blir det vanskelig å finne veier til flertall i det nye Stortinget som går utenom SV.

SV deltar nå i sonderinger med Ap og Sp om dannelse av en ny rødgrønn regjering.

Landsstyremøtet arrangeres mens det fortsatt er uklart om SV og Sp kommer til å gå i regjering sammen. Etter to dager sonderinger, har partitoppene tatt helgen fri og fortsetter på mandag.

Hyllet stortingsveteran

Under talen benyttet Lysbakken også anledningen til å hylle Karin Andersen for hennes innsats på Stortinget gjennom 24 år. Han omtalte innsatsen hennes som et politisk arbeid uten sidestykke.

SVs Karin Andersen har vært på Stortinget i 24 år.

I valget 13. september tapte Karin Andersen stortingsplassen fra Hedmark.

Hun forsvinner dermed ut etter seks perioder som stortingsrepresentant for SV.

– Karin er den mest utrettelige, mest uslitelige stemmen i norsk politikk for de som har minst makt i dette samfunnet, sa Lysbakken.

Ifølge ham har Andersen vært en stemme for grupper som ofte ikke blir hørt i samfunnet: folk med lite penger, mennesker på flukt og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Karin har gjort det til sin politiske livsoppgave å stå på deres side, sa han.

Han la til at hennes engasjement kom fra det å vokse opp i en skogsarbeiderfamilie i det som var et svært klassedelt samfunn i Hedmark.