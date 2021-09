SV-lederen: SV er blitt en maktfaktor og vil bruke makten uansett om partiet kommer i regjering eller ikke.

Det var en fornøyd Audun Lysbakken som kom med kaffekoppen i hånden på vei inn til SVs landsstyremøte i Oslo lørdag formiddag.

– Et nytt flertall er avhengig av SV, sa Audun Lysbakken til eget partis landsstyre. Han varslet at SV vil bruke den makten «dag ut og dag inn de neste årene.»

SV-leder Audun Lysbakken talte lørdag formiddag til sine egne på Thon hotell Opera i Oslo. Det er det første landsstyremøte etter valget – et valg der SV fikk en fremgang og endte på 7,6 prosent i oppslutning. SV bidro til at partiene på venstresiden – fra Rødt til Sp – samlet fikk 100 representanter på Stortinget.

– Vi har nådd målet, sa Lysbakken og siktet til tre ting:

Partiet fikk en solid fremgang.

Partiet bidro til nytt flertall.

Et nytt flertall er avhengig av SV.

Lysbakken var glad for at SV er gjenreist fra et parti nær sperregrensen i 2013 til det han kalte en «kraftig maktfaktor i norsk politikk.»

– Vi kommer til å være en maktfaktor de nest årene, slo han fast.

Lysbakken mener det ligger et stort ansvar på det brede rødgrønne flertallet. Han mener det må sørge for «et vendepunkt som merkes og huskes».

Takker laksemilliardær

Lysbakken sa han ville rette en liten takk til laksemilliardær Gustav Witzøe og Jan Peter Sissener og mente de hadde bidratt til SVs fremgang.

Witzøe gikk knallhardt ut mot formuesskatten i valgkampen, mens Jan Petter Sissener fryktet utflagging av norske bedrifter og skatteflukt hvis SV fikk gjennomslag for sine skatteforslag.

– De mente et Norge ut av koronakrisen det var et passende tidspunkt å klage over de rikes kår i landet. De så vi virkelig ville gjøre noe med forskjellene i Norge, sa han.

Sonderingene fortsetter mandag

Landsstyremøtet arrangeres mens det fortsatt er uklart om SV og Sp kommer til å gå i regjering sammen. Etter to dager sonderinger, har partitoppene tatt helgen fri og fortsetter på mandag.

Lysbakken ville ikke røpe konkrete ting fra samtalene, men omtalte dem som «tillitsfulle» og sa de hadde hatt en god arbeidsøkt så langt.

– Hvor det fører hen, er for tidlig å si. Sakene avgjør, sa han.

Han kunne imidlertid ikke svare på om SV står nærmere Sp nå enn før de begynte.

– Nå snakker vi sammen, så får vi se hva som er mulig.

Ikke tidspress

Lysbakken sa flere ganger både til pressen og til landsmøtet at «vi har god tid».

– Men er det ikke et nederlag hvis det ikke er noen ny regjering på plass 20. oktober?

– Det er langt frem i kalenderen. Når jeg sier vi har lave skuldre, er det fordi vi er i gang med en prosess, som skal avklare hvordan vi skal bruke det flertallet vi nå har. Vi skal skaffe landet en ny regjering. Det skal vi gjøre i tide. Men det gjenstår å se hvordan den regjeringen blir. Det er politikken som avgjør.

Lysbakken sa i talen sin at folk forventer handling i klimapolitikken. Han mente årets valg var et klimavalg og gjentok SVs ønske om et «rettferdig grønt skifte».

Sp og SV står mot hverandre både i synet på olje- og klimapolitikken og i synet på rovdyrpolitikken.

Klima mot rovdyr

– Er det viktigere for dere å få til store endringer i klimapolitikken enn å bevare en stor rovdyrbestand?

– Jeg har ikke tenkt å sette klima og natur opp mot hverandre nå. Det blir å gå inn i eventuelle forhandlinger i offentligheten. Og det har ikke jeg tenkt å gjøre, sier han til Aftenposten. Han la til at det er mange viktige natursaker SV tar inn i forhandlinger – hvis det blir forhandlinger.

Høye avgifter på strøm og drivstoff rammer folk med dårlig råd, samtidig som det er klimatiltak. På spørsmål om det er det dilemma for SV-lederen, svarer han slik:

– Det er en utfordring som kan løses. Det er derfor du ikke kan ha kun grønn eller kun rød politikk. Jeg mener det er SVs styrke. Vi har i årevis vært et møtepunkt for fagbevegelse og miljøbevegelse, sa han. Han understreker at SV ønsker å innføre raske klimatiltak på en rettferdig måte.

– Vi vil ha et rettferdig grønt skifte hvor fellesskapet er motoren, hvor vi har mye større grad av politisk styring. Mens høyrepartiene vil ha mer av et grønt skifte på markedets premisser, noe jeg tror vil skape større forskjeller, sier han.

Hyllet stortingsveteran

Under talen benyttet Lysbakken også anledningen til å hylle Karin Andersen for hennes innsats på Stortinget gjennom 24 år. Selv om SV gikk frem også i Hedmark, mistet hun plassen etter seks perioder på Tinget. Lysbakken karakteriserte dette som et bittert innslag i gleden over et godt valg.

Hun har ikke minst vært SVs fremste sosialpolitiker. Han omtalte innsatsen hennes som et politisk arbeid uten sidestykke

SVs Karin Andersen har markert seg som talsperson for folk med dårlig råd, innvandrere og funksjonshemmede.

– Karin er den mest utrettelige, mest uslitelige stemmen i norsk politikk for de som har minst makt i dette samfunnet, sa Lysbakken.

Ifølge ham har Andersen vært en stemme for grupper som ofte ikke blir hørt i samfunnet: folk med lite penger, mennesker på flukt og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Karin har gjort det til sin politiske livsoppgave å stå på deres side, sa han.

Han la til at hennes engasjement kom fra det å vokse opp i en skogsarbeiderfamilie i det som var et svært klassedelt samfunn i Hedmark.