Ja, det ble et miljøvalg. Slik stemte miljøvelgerne.

25 prosent av velgerne sier at miljø var en av de to viktigste sakene i valget. En ny undersøkelse viser hvem de stemte på.

MDG havnet under sperregrensen. Det bar stemningen på valgvaken preg av.

9. okt. 2021 11:24 Sist oppdatert nå nettopp

Da FNs generalsekretær på sensommeren slo klimaalarm og ropte «kode rød» for menneskeheten, spådde mange at stortingsvalget i enda større grad ville handle om klima og miljø. Overraskelsen var for mange stor da MDG nok en gang havnet under sperregrensen.

SV underpresterte også i forhold til meningsmålingene. La det norske folk bort miljøsaken? Nei, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Aftenposten. Den viser også hva miljøvelgerne faktisk stemte.