Vedum får klar beskjed om ikke å lukke døren til SV

Under overflaten i Sp er ikke alt fryd og gammen. Enkelte frykter at noen av Sp-toppene skal gå for langt i retning av å lukke døren til SV.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får klar beskjed fra forgjenger Liv Signe Navarsete om ikke å lukke noen dører.

22 minutter siden

Selv om Sp seiler i medvind og Sp-ledere Trygve Slagsvold Vedum er en populær statsministerkandidat, ulmer det noe i deler av partiet. Enkelte synes det for mange høres ut som om han nesten stenger døren til SV, noe de tydelig misliker. Internt skal han ifølge kilder flere ganger ha fått beskjed om ikke å lukke døren.

Innad i Sp er det nyanser i synet på SV. Noen mener avstanden til SV er så stor at partiet helst ikke bør samarbeide med partiet.

Andre mener partiet bør samarbeide med SV, fordi det kan føre til en flertallsregjering – og fordi Sp er avhengig av SV for å få støtte til mye av sin egen politikk på flere områder.

Ønsker å holde alle dører åpne

I VG lørdag gikk tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete ut og presiserte dette synet.

– Jeg mener at Sp skal holde alle dører åpne til vi ser valgresultatet. Det viktige er å få gjennomslag for vår politikk, sier Navarsete til VG.

Navarsete, som nå er på vei ut av Stortinget, sier at «vi vet vi er uenige med SV på en del punkt, men vi er også uenige med andre partier på en del andre punkt.»

– Nå har vi brukt åtte år på å meisle ut et alternativ til Høyre, og vi er veldig langt fra Høyre sin politikk, sier hun.

Navarsete satt åtte år i regjering med Ap og SV fra 2005 til 2013. Hun var først samferdselsminister, deretter kommunal- og regionalminister. Vedum satt også i denne regjeringen. Han var landbruks- og matminister i litt over et år fra 2012 til 2013.

Har ikke tatt stilling til slalåmkjøring

Sp har et landsmøtevedtak som hverken sier ja eller nei til å samarbeide med SV i regjering. Her sies det at Sp «mener at en Senterparti-/Ap-basert regjering er den besteplattformen for en regjering som ser hele Norge».

Selv om Sp altså ønsker en regjering som er basert på Ap og Sp, har partiet ifølge flere kilder ikke tatt stilling til om det skal gå inn for en flertallsregjering eller en mindretallsregjering. En flertallsregjering vil være sikker på at den får politikken sin gjennom. Der foregår dragkampene internt i regjeringen.

En mindretallsregjering må søke støtte hos ett eller flere andre partier. Partileder Vedum skisserte i et stort Aftenposten-intervju hvordan en mindretallsregjering fra Ap og Sp kunne kjære slalåm mellom ulike partier på Stortinget for å hente støtte.

Slik det ser ut på meningsmålingene nå, vil det bli en mindretallsregjering om Sp samarbeider med Ap alene og en flertallsregjering om Sp samarbeider med SV og Ap i regjering.

Aftenposten har spurt flere i partiets sentralstyre om det stemmer at partiet ikke har tatt denne avgjørelsen.

«Vi vil ta stilling når vi ser valgresultatet», sier nestleder Anne Beathe Tvinnereim Kristiansen i en SMS.

«Tror vi alle tar valget først», skriver sentralstyremedlem og Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand i en SMS.

Noe av det samme gir ytterligere to andre sentralstyremedlemmer uttrykk for.

Ønsker ikke bråk

Selv om det altså er noen som mener at både partileder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder Ola Borten Moe går litt vel langt i sin retorikk mot SV, er det få som ønsker å lage bråk i et parti med en slik suksess.

Alle ser at oppskriften til Vedum, som går ut på å fiske stemmer fra Høyre og Frp, gir et godt resultat.

– Ingen har lyst til å utfordre Vedums retorikk, for det går jo så godt, sier en kilde. Kilden poengterer samtidig at Vedum ikke har lukket døren til SV.