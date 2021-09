Ti kjappe med Fremskritspartiets Ungdom: – Politikerne skal ikke mene noe om kjøttspising

1. Hva er du mest uenig med Fremskrittspartiet i?

– Det jeg har vært mest kritisk til, er at man ikke har vært tydelig nok når det kommer til offentlig sløsing. Frp er jo tydelige, men vi i FpU vil gå enda lenger. Vi driver ikke staten særlig effektivt. Akkurat nå flyter pengene til alle kanter.

2. Skal homoterapi være lovlig eller ikke?

– Jeg synes homoterapi er noe ordentlig tull. Derfor er det bra at man går inn for et forbud nå. Men dessverre er det ikke så enkelt å bli kvitt, og det er flere regler man må følge.

3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestemt abort?

– Jeg mener at dagens abortlov er skjørt kompromiss som vi bør holde fast ved. Til KrF og SV har jeg én ting å si: Nå bør vi legge denne saken død. Vi kommer aldri til å bli enige. La oss gå videre til neste sak.

Fakta Andreas Brännström (27) Hvem: Leder for Fremskrittspartiets Ungdom siden august 2020. Fra: Født i Sverige, men oppvokst i Sarpsborg. Bakgrunn: Studerte samfunnsgeografi, men har jobbet aller mest i familiebedriften Dør & Vindu AS. Vært mye på «gølvet» og bak rattet på trucken. Ble politiker fordi: Politikk er en lidenskap, og han så på det som en mulighet for å jobbe for noe han tror på. Har ingen plan om å bli yrkespolitiker og skal nok tilbake til familiebedriften. Politisk familie: Samfunnsengasjert familie. Fire av syv søsken er politisk aktive i FpU. Søsteren har blant annet vært rådgiver for Siv Jensen. Vis mer

4. Hva er det viktigste dere vil gjøre for å løse klimakrisen?

– Det aller viktigste er å innse at Norge ikke har en egen atmosfære. Dette er ikke et nasjonalt problem, men en global utfordring. Vi må fortsette å tilby norsk olje, slik at andre land kan fase ut. Men vi må også innse at oljeeventyret ikke vil vare for evig. På sikt må vi se etter andre løsninger.

5. Burde elever komme inn på videregående basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har?

– Det er ingen perfekt løsning. Jeg mener det er mest rettferdig at elevene får bestemme selv hvilken skole som passer best for dem. Det er ikke postnummeret eller politikere som skal bestemme det.

6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge?

– Det skal ikke politikerne mene noe om. Folk kan ta fornuftige valg for dem selv. Det er typisk formynderstat og sosialisme å bruke pekefingeren og fortelle hva folk skal ha på tallerkenen sin.

7. Bør vi innføre en samtykkelov?

– Jeg tror en samtykkelov vil gi en falsk trygghet. Det er ikke tvil om at sex uten samtykke allerede er straffbart. Vi vil derimot ha strengere straff på voldtekt, og det er kritikkverdig at mange saker blir henlagt. Dette bør være en større prioritet hos politiet.

8. Hvordan vil dere fjerne rasisme?

– Norge er et av verdens mest inkluderende land, men det er ikke noe tvil om at det finnes rasisme her også. Dette handler om fordommer og kunnskapsmangel. Det er ikke noen konkret politikk man kan gjennomføre, men det handler om holdningsskapende arbeid.

9. Skal det være straffbart å bruke, kjøpe eller være i besittelse av mindre mengder narkotika?

– FpU var positive til rusreformen. Den var et viktig skritt i riktig retning. Det vil føre til at man hjelper de som allerede sliter, fremfor å straffe dem som ligger nede. Men Frp stemte ikke for rusreformen. Det var blant annet fordi det de mente den ikke hadde nok forebyggende tiltak for unge.

10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarkedet?

– 1) Vi må bygge mer. 2) Vi må bygge flere boliger som ungdom faktisk har råd til. Det betyr at vi også må bygge små leiligheter. 3) Vi må også fjerne strenge statlige lånekrav. Det må for eksempel ikke stilles krav til egenkapital. Betalingsvilje er viktigere enn penger på konto.

Fakta Hva betyr det? Samtykkelov: En lov som sier at sex alltid skal være frivillig.

Homoterapi: Terapi som forsøker å endre en persons seksuelle legning fra for eksempel homofil, bifil eller lesbisk til heterofil.

Statlige lånekrav: Regler om hvor mye penger man får låne i banken. For eksempel må man ha spart opp 15 prosent av den prisen man skal kjøpe bolig for. Vis mer