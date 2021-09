Støre advarer mot å stemme taktisk på Rødt og MDG

Arbeiderpartiets drømmelag mister velgere til Rødt og MDG. Nå advarer Jonas Gahr Støre velgere mot å stemme taktisk på de to helt til høyre på dette bildet: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og MDG-leder Une Aina Bastholm.

Trondheim (AFTENPOSTEN): Flere av velgerne på venstresiden strømmer til Rødt og MDG. Nå ber Ap-lederen dem revurdere.

Nå nettopp

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre drømmer om en regjering sammen med Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Audun Lysbakken fra SV. Men på oppløpssiden av valgkampen forlater flere velgere Støres drømmelag til fordel for MDG og Rødt.

Støre advarer nå velgerne mot å stemme taktisk for å trekke Ap i en mer grønn eller rød retning.

– Jeg vil advare mot den tankegangen hvis folk velger parti av den grunn. Jeg har respekt for at folk velger ulike partier. Men i de veldig krevende årene vi går inn i nå, trenger vi en regjering med et sterkt Arbeiderparti for å lede det arbeidet, sier han.

Han mener Arbeiderpartiet trengs for å levere på både den røde og den grønne politikken.

– Jeg har stor respekt for og deler det engasjementet folk har mot økte forskjeller og for miljø og klima, men det krever en helhetlig politikk. Vi har en sterk politikk for å nå Parisavtalen og for å få ned forskjellene.

«Demme opp for Senterpartiet»-effekten

På målingene så langt i september ligger det ikke an til at de tre gamle regjeringskollegene får flertall. Ifølge tall fra Pollofpolls ligger det rødgrønne trekløveret an til å få bare 81 mandater i Stortinget. Da mangler de 4 for å ha flertall, og de blir dermed avhengige av støtte fra noen andre.

Både Rødt og MDG har i lang tid ligget an til å havne over sperregrensen på 4 prosent og kan derfor komme til å forsyne seg godt med mandater på Stortinget.

Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sa til Aftenposten tidligere i uken at han tror Ap kan ha blitt rammet av en «demme opp for Senterpartiet»-effekt. Flere av partiene lenger ut på venstresiden har oppfordret rødgrønne velgere om å stemme på dem for å hindre for stor Sp-innflytelse i en rødgrønn regjering.

– Vi møter folk som sier at de vil stemme SV eller Rødt for å demme opp for Sp, bekrefter Jacobsen på spørsmål fra Aftenposten.

Flere sier at de ikke vil ha Sp i regjering

På stand for Rødt i Trondheim står Didrik Nohre Lønvik og Kjell Johansen. De merker at interessen for Rødt har økt sammenlignet med tidligere. Ifølge Johansen har også han opplevd at velgere har sagt at de synes det er dumt at Ap vil gå i regjering med Senterpartiet og derfor vil stemme Rødt.

– Men jeg kan ikke si om det er en trend eller ikke, sier han.

Didrik Nohre Lønvik og Kjell Johansen står på stand for Rødt i Trondheim. Der møter de velgere som sier de ikke ønsker Sp i regjering med Ap.

Lønvik understreker at folk de snakker med, først og fremst er opptatt av sakene partiet står for.

– Folk er for gratis tannhelse og synes vi har god klimapolitikk. Det er mest de sakene det går på, sier han.

– Jeg opplever at folk stemmer Rødt og SV heller enn Senterpartiet, fordi de ønsker en større venstreside.

Énsaksvelgerne bør tenke seg om

Ap-leder Støre mener fremdeles en flertallsregjering med SV og Sp er mulig. Han mener det at de ligger an til å miste flertallet, er grunn i seg selv til å stemme på Ap.

– Det er en enda sterkere grunn til å si at en stemme på Arbeiderpartiet er en stemme på styringskraft i de vanskelige årene vi går inn i. Det å stemme på et parti ut ifra en enkelt sak, da må man tenke seg om. I den saken kan det bli en stemme som ikke gir utslag.

– Er du bekymret for at dere kan miste flertallet?

– Det kommer til å bli jevnt helt inn, det har jeg sagt før. Valget er ikke avgjort. Så hvis du ikke vil ha en Høyre-regjering med Frp som støttehjul, da må du stemme Ap.

MDG-leder Une Aina Bastholm kommenterer Støres uttalelser slik:

– Det er lurt å stemme på MDG dersom du ønsker en bedre og modigere klimapolitikk. Vi er det eneste partiet som prioriterer klima og barnas fremtid aller høyest i forhandlinger. Og uten oss er jeg redd en ny regjering på venstresiden vil bli like dårlig for klima og naturen som sist. En stemme på oss er derfor den sikreste måten å sørge for at en rød regjering også blir grønn.