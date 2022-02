Høyres valgkomité: Går for gjenvalg av Erna Solberg

– Det er ingen grunn til å tro noe som helst annet enn at vi innstiller på gjenvalg av Erna Solberg som leder. Det sier Harald Furre, leder i Høyres valgkomité.

Høyres Erna Solberg ønsker å flytte fra kontoret i Stortinget til Statsministerens kontor i 2025.

15. feb. 2022 17:52 Sist oppdatert nå nettopp

Høyres landsmøte holdes på Gardermoen 3.–4. april. Det skal velge leder, to nestledere, arbeidsutvalg og medlemmer til sentralstyret.

Valgene gjelder for ett år. Fra og med 2023 skal Høyre holde landsmøte annethvert år.

– Vi håper å bli ferdig med innstillingen torsdag. Det er ingen grunn til å tro at det blir delt innstilling. Det er indre harmoni i Høyre og ingen fraksjoner eller motsetninger. Her er det bare valg på øverste hylle, sier Furre.

Erna Solberg har selv sagt at hun ønsker gjenvalg. Det er valgkomiteen «veldig glade for», ifølge Furre.

Første nestleder Jan Tore Sanner ønsker ikke gjenvalg. Andre nestleder Tina Bru har sagt ja til gjenvalg.

– Det er vi glade for. Spenningen går på hvem vi innstiller som den andre nestlederen etter Jan Tore, sier Furre.

Asheim og Astrup

De to heteste kandidatene er tidligere statsråder Henrik Asheim og Nikolai Astrup. Men også Bård Ludvig Thorheim fra Nordland har sagt at han er kandidat.

Helge Orten fra Møre og Romsdal og kvinnepolitisk leder Guro Angell Gimse fra Trøndelag har begge sagt ja til gjenvalg til arbeidsutvalget. Ordfører i Lier kommune, Gunn Cecilie Ringdal, tar ikke gjenvalg.

Ine Eriksen Søreide, leder i utenrikskomiteen, har meldt at hun ikke er aktuell som ny nestleder. Men det kan hende hun er aktuell til sentralstyret.

– Ine er et navn som alltid er aktuelt. Og hun viser stor interesse for å gjøre en innsats for Høyre, sier Furre.

På spørsmål om Erna Solberg med gjenvalg automatisk blir Høyres statsministerkandidat i 2025, svarer Furre:

– Hun har sagt at det er hennes klare plan. Og det er ikke grunn til å tro noe annet.

Han avviser for øvrig at valget av nestledere i vår er en klar pekepinn om hvem som kan overta når Erna Solberg gir seg.

– I Høyre trenger du ikke å ha vært nestleder eller i arbeidsutvalget for senere å være aktuell i en lederposisjon. Vi har en tradisjon for at folk kan hentes inn fra ulike plattformer til en plass i Høyres ledelse, sier Furre.