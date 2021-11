Fraværsgrensen i videregående skole oppheves ut skoleåret

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fjerner fraværsgrensen, gjeldende fra i morgen ut skoleåret. Det kom frem på en pressekonferanse om fraværsreglene i videregående opplæring torsdag ettermiddag.

4. nov. 2021 16:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Mitt mål er at elevene skal være mest mulig til stede på skolen. Men vi har fortsatt smitte i samfunnet, og det er vanskelig for elevene å følge smittevernreglene uten å få fravær, sa Brenna under pressekonferansen.

Syke skoleelever som drar til fastlegen for å få gyldig fravær på skolen, har dessuten ført til et press på legetjenesten, ifølge Brenna.

Endringen gjelder fra fredag, og unntaket vil gjelde for alt fravær av helsegrunner ut skoleåret. Det kommer en forskriftsendring som gjelder til 1. juli 2022, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Det betyr at elevene ikke lenger må oppsøke fastlegen for å slippe at fravær føres på vitnemålet.

Fraværsgrensen innebærer at elever ikke kan være borte fra skolen i mer enn 10 prosent av undervisningen i ett fag uten sykmelding fra lege.

Fakta Fakta om unntak fra fraværsregler * Elever med symptomer på sykdom behøver ikke å gå til lege for å dokumentere fraværet. * Alt fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding for myndige elever og foreldrebekreftelse for de under 18 år. * Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. * Det gjelder også covid-19-relatert fravær som testing og karantene. * Reglene er de samme som gjaldt i nesten hele forrige skoleår frem til 11. oktober i år. * Elever som har vært syke etter 11. oktober og frem til i dag, får slettet fraværet. Kilde: Kunnskapsdepartementet Vis mer

Under pandemien innførte regjeringen et unntak fra fraværsgrensen i videregående skole. 11. oktober ble dette opphevet, og fraværsgrensen trådte i kraft igjen.

Mange har ment at dette skjedde for tidlig, og flere har den siste tiden tatt til orde for at fraværsgrensen bør midlertidig oppheves igjen, deriblant Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap), fylkesordførerne i Trøndelag og Vestland og SV.

Mange har pekt på at det er er mange syke elever som møter opp på skolen fordi de er redd for å få for mye fravær, samt at gjeninnføringen av fraværsgrensen står i strid med helsemyndighetenes oppfordring om å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon.

– Det var feil av den forrige regjeringen å gjeninnføre fraværsreglene så tidlig. Ingen skal føle seg tvunget til å gå på skolen hvis de er syke. Dette er en vanskelig situasjon for elevene, fastlegene og skolene. Vi jobber med en løsning for fraværsreglene og vil komme tilbake med den så fort vi kan, uttalte kunnskapsministeren til NTB onsdag.

Nyheten blir tatt godt imot hos KS, som mener det er bra at regjeringen har lyttet til fylkeskommunens råd.

– Det er åpenbart fornuftig at elever som har luftveissymptomer, nå slipper å kontakte fastlege for å få dokumentasjon på gyldig fravær. Det er også rimelig at dette vil gjelde for resten av skoleåret, i lys både av usikkerhet om smittesituasjonen videre og presset på fastlegene. Samtidig vil jeg understreke at terskelen for fravær ellers heldigvis ikke er senket, sier KS-styreleder Gunn Marit Helgesen.