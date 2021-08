Støre sier nei til felles rødgrønn klimapolitikk før valget

KIRKENES (Aftenposten): FN slår full klimaalarm. Arbeiderpartiet vil ikke stoppe letingen etter olje.

Jonas Gahr Støre besøkte onsdag grensen mellom Norge og Russland. Han kaller den verdens viktigste grense.

10 minutter siden

Mandag ble en ny og alvorlig rapport fra FNs klimapanel presentert. Partiene på venstresiden er ikke enige om hva konsekvensene bør blir for norsk oljepolitikk.

MDG og SV krever umiddelbar stans i all leting etter olje. Jonas Gahr Støre avviser at det er aktuelt for Arbeiderpartiet.