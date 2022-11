Partilederen får hard kritikk fra Sp-ordførere. Én av dem kutter skatt.

SANDE (Aftenposten): Regjeringens skattepolitikk frustrerer Senterparti-ordførere langs kysten. Denne ordføreren velger å gjøre det stikk motsatte av det partilederen og finansministeren har gjort.

Ordfører Olav Myklebust i Sande kommune håper lavere formuesskatt skal føre til nye arbeidsplasser. – Dette er god distriktspolitikk, mener han.

28 minutter siden

Med stort flertall har kommunestyret i Sande på Sunnmøre gått inn for å redusere den kommunale formuesskatten fra 7 til 5 promille fra nyttår. Fra 1. januar 2024 blir den satt ytterligere ned, til 2 promille.

Flere andre kommuner har lekt med tanken, men Sande blir den første som følger etter Bø i Vesterålen arrow-outward-link og setter ned formuesskatten. Men det er én forskjell mellom de to kommunene:

Bø styres av en Høyre-ordfører, som tradisjonelt har vært motstander av formuesskatten.

Ordfører Olav Myklebust i Sande tilhører det samme partiet som finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-lederen og finansministeren har i statsbudsjettet foreslått å øke formuesskatten. Ordfører Myklebust går altså den andre veien.

– Det er ikke et direkte svar på skatteforslagene i statsbudsjettet, men jeg mener at det er dette som er god distriktspolitikk. Vi prøver å stimulere dem som vil satse lokalt, sier Myklebust.

Fakta Dette er regjeringens skatteforslag Totalt foreslår regjeringen å øke skattene og avgiftene med 44,8 milliarder kroner. Næringslivet betaler det aller meste.

31,2 milliarder kroner skal tas fra næringer med «ekstraordinære høye overskudd». Det gjelder både strømprodusenter og oppdrettsnæringen.

Regjeringen legger opp til å øke formuesskatten med 2,4 milliarder kroner. Utbytteskatten økes fra 35,2 til 37,8 prosent.

Det foreslås en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner innføres. Vis mer

Vedtaket i Sande kommunestyret ble gjort hovedsakelig med støtte fra Høyre, Frp og Senterparti, her representert ved Inge-Jonny Hide (H), Einar Ekroll (Frp) og ordfører Olav Myklebust (Sp). Til høyre kommunedirektør Anders Hammer.

Vedum får ingen applaus fra sine egne

Sp-ordførerens skattekutt ville trolig ha kommet uavhengig av partilederens skatteforslag. Likevel bringer det til overflaten en dyp kløft mellom hvordan Vedums verden ser ut fra Oslo – og hvordan en god del av partiets ordførere ser på den.

Dette er spesielt tydelig blant Sp-ordførerne i kystfylkene. Litt lenger inne i fjordene fra Sande, i Stranda kommune, styrer en annen Sp-ordfører. Jan Ove Tryggestad er frustrert over partilederens skattepolitikk.

– Jeg kan ikke applaudere de forslagene han har kommet med. Da tror jeg at jeg bare kan glemme å bli gjenvalgt, sier han.

Han har allerede opplevd de første konsekvensene av regjeringens skatteforslag: Et stort hotellprosjekt er lagt på is i kommunen. Han frykter også at kommunens store matindustri kan rammes.

– Folk lokalt forstår ikke hva slags politikk Senterpartiet nå fører. Og jeg må si at jeg skjønner dem.

Dette eldre hotellet i Hellesylt skulle renoveres og påbygges. Etter skatteforslagene i statsbudsjettet, har utbyggeren lagt prosjektet på is. – Slike konsekvenser blir vanskelig å forklare til våre velgere, sier ordfører Jan Ove Tryggestad i Stranda.

Tverrpolitisk motstand mot skatteforslagene

Reaksjonene på regjeringens skatteforslag går i mange kystregioner på tvers av de tradisjonelle partiblokkene. Lokale representanter for både Sp og Ap er på lag med Høyre og Frp.

– Jeg tar ikke gjenvalg, men det er klart det blir vanskelig å se velgerne i øynene etter regjeringens skatteforslag.

Det sier Ap-mannen Ole Laurits Haugen. Han er ordfører i Hitra kommune i Trøndelag, en av landets store havbrukskommuner. I en årrekke har han også ledet Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK).

Blant Senterparti-ordførere som Aftenposten har snakket med, er det ikke stor prinsipiell motstand mot en grunnrenteskatt grunnrenteskattEn form for eiendomsskatt til staten for det som kalles knappe, nasjonale naturressurser. i oppdrettsnæringen.

Det er måten skatten skal utregnes på, som har fått ordførere langs kysten til å gå imot sin egen finansminister.

– Det blir helt umulig å forsvare forslaget her lokalt, slik det foreligger nå, sier Hallvard Oppedal (Sp).

Han er ordfører i oppdrettskommunen Gulen, ytterst ved Sognefjordens innløp. Ved forrige kommunevalg fikk Senterpartiet nesten halvparten av stemmene i kommunen.

Ordfører Hallvard Oppedal i Gulen har problemer med å kunne forsvare partilederens skatteforslag.

Mener situasjonen er et paradoks

Reaksjonene på skatteforslagene kommer ikke bare muntlig. Regionrådet på Sunnmøre har i et brev til både statsministeren og finansministeren påpekt at skatteøkningene fører til at investeringer blir skrinlagt.

– Vi mener innstrammingene er for store, at det rammer næringslivet for hardt og at det kan føre til konkurser og arbeidsløshet neste år.

Brevet er undertegnet regionrådets leder, Sp-politikeren Vebjørn Krogsæter, varaordfører i Ålesund. Nå håper lokale Sp-politikere at reaksjonene skal få Vedum til å snu.

– Vi er vant til å stå på barrikadene, men det er et paradoks at vi må kjempe mot være egne, sier Stranda-ordføreren.

Fakta Dette får skatteforslagene skylden for Lakseselskapet Salmar har varslet permittering av 851 medarbeidere ved anlegg på Frøya og Senja. Til sammen 339 ansatte i Lerøy kan bli permittert ved tre anlegg i Nord-Norge og Trøndelag. Romsdal Processing vil permittere 94 ansatte fra 1. januar, hvis ikke regjeringen endrer skatteforslag. Brønnbåtrederiet Rostein har stanset bestillinger av nye brønnbåter som følge av forslagene i statsbudsjettet. Flakk Gruppen i Ålesund har lagt tre hotellplaner på is som følge av skatteforslagene. Investeringene beløper seg til nesten én milliard kroner. Vis mer

Senterpartiets varaordfører i Ålesund, Vebjørn Krogsæter, har signert et brev fra regionrådet til finansministeren.

Sande vil ikke skape noe skatteparadis

Senterparti-ordføreren i Sande er imidlertid klar på én ting: De setter ikke ned formuesskatten for å fremstå som noe skatteparadis. Målet er heller ikke å kjempe om dem som har dratt til Bø. Ordføreren vil tiltrekke seg nye etableringer og arbeidsplasser.

– Men det er en risiko, og derfor stemte vi imot, sier Ap-gruppelederen i kommunestyret, Arnljot Muren.

Selv om kommunen ikke vil få kompensert arrow-outward-link en mulig nedgang i inntektene fra formuesskatten, mener ordføreren at det er lite å tape på å forsøke. Kommunen har i dag små inntekter fra formuesskatt. Dersom de trekker til seg flere formuende innbyggere, kan regnskapet gå i pluss.

– Sande er en kommune der dette kan ha effekt på inntektene. Men vi er selvsagt spente på responsen.

Håper på 5–6 millioner mer i kassen

Anslag som kommunen har utarbeidet viser følgende: Dersom 20 personer med til sammen to milliarder kroner i formue flytter til kommunen, kan skatteinntektene øke med 5,9 millioner kroner – avhengig av ulike variabler.

Men Olav Myklebust er ikke trygg på at kommunene også i fremtiden vil få anledning selv til å justere den kommunale formuesskatten.

– Jeg frykter at det skal bli tatt grep som fjerner denne muligheten. Men jeg håper ikke det skjer. Såpass takhøyde bør vi ha.