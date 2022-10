Nye og videreutviklede begrunnelser for statlig eierskap.

Kategoriseringen av selskapene er forenklet og endret fra tre til to kategorier.

ny forventning om at selskapet inkluderer arbeidet med FNs bærekraftsmål i selskapets strategier og arbeider aktivt med å følge dette opp i daglig drift.

ny forventning om at selskapene benytter fag- og yrkesopplæring og læreplasser der det er relevant for selskapet.

ny forventning til selskapene om at selskapet særskilt begrunner høyere lønnsjustering for ledende ansatte enn for selskapets øvrige ansatte.