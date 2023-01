Slik forklarer Støre den omtalte Facebook-posten: – Vi måtte slå tilbake

Jonas Gahr Støre avviser at regjeringen har skiftet drakt i det nye året. Men han innrømmer at slagordet om vanlige folks tur aldri var hans favoritt.

Jonas Gahr Støre deltok onsdag kveld på Bratteliseminaret. Der var også Sveriges tidligere statsminister, Stefan Löfven.

11.01.2023 20:57

Flere kommentatorer har den siste tiden pekt på at regjeringen har startet det nye året med en ny retorikk og et nytt budskap. Gjennom høsten og vinteren fulgte den ene dårlige meningsmålingen etter den andre. Noe måtte skje.

Fra deler av næringslivet har kritikken vært sterk. Regjeringen var i ferd med å få et stempel som fiendtlig mot næringslivet.

På Facebook postet Arbeiderpartiet tidlig i det nye året et bilde av Støre og næringsminister Jan Christian Vestre.

«De som bygger bedrifter, investerer penger, skaper arbeidsplasser, fortjener respekt», var budskapet.

Både Altingets Magnus Takvam og NRKs Tone Sofie Aglen har trukket det frem som et eksempel på at Støre og regjeringen forsøker å skape et nytt bilde av seg selv.

Støre sier til Aftenposten at han ikke er enig i at regjeringen har endret drakt.

– Men når vi ser på samfunnsdiskusjonen, og våre motstandere prøver å skape et bilde av at vi ikke er opptatt av næringsliv, da er det nødvendig å markere tydelig tilbake, sier Støre.

– Er ikke budskapet på Facebook om at de som skaper arbeidsplasser fortjener respekt, en stor selvfølge? Er ikke deres post et bevis på at dere var kommet til et sted i retorikken hvor dere ikke ønsker å være?

– Noen prøvde å tegne et bilde. De viste til at noen flytter til Sveits, og at andre er imot å betale mer skatt, og de sa med det at regjeringen ikke er opptatt av bedrifter. Da må vi slå tilbake. Det er feil. Jeg har stor tålmodighet, men kort nok lunte til å ikke la usannheter sirkulere.

Støre sier at Ap alltid er opptatt av å stille opp for bedrifter.

– De skaper verdier, betaler skatt og tar oss videre. Ryggraden i norsk verdiskaping er små og mellomstore bedrifter. Det ble skapt 110.000 jobber i 2022, 100.000 av dem i privat sektor. De heier vi på, sier Støre.

Han forsvarer at kraftselskapene ble ilagt store ekstraskatter i et år med store ekstrainntekter. Han sier også at grunnrenteskatten på den lønnsomme havbruksnæringen er i tråd med norsk tradisjon.

Jonas Gahr Støre har hatt mye å tenke på siden han ble statsminister høsten 2021.

Aldri hans favorittslagord

I valgkampen 2021 var Aps slagord «Nå er det vanlige folks tur». NRKs Tone Sofie Aglen skriver i sin kommentar at «for omverdenen har det vært åpenbart en stund at slagordet har virket mot sin hensikt. Det ble en slags stående vits».

– Er det blitt et slagord dere ikke lenger kan bruke?

– Det var aldri et slagord for Arbeiderpartiet. Mine favorittslagord er «Skape og dele» og «Alle skal med». Det er det som fanger vår politiske visjon.

– Men du sa det jo veldig ofte?

– Jeg gjorde det, og jeg mener det. Perspektivet var at etter åtte år, hvor de som har mest ble prioritert, så var det på tide å si at nå må vi se dem med vanlige inntekter. Når vi har sikret et tryggere arbeidsliv, flere faste og hele stillinger og tatt bort midlertidighet, så er det for disse gruppene. Det er bra for alle, også de i en sterk posisjon.

– Klinger «nå er det vanlige folks tur» annerledes nå når vanlige folk har fått dårligere økonomi, ikke på grunn av deres politikk, men på grunn av omstendighetene i verden?

– Men da er det desto viktigere å hindre at prisstigningen biter seg fast. Den rammer folk med vanlig økonomi eller folk som lever på trygd. Det er særlig viktig for de som er mest utsatt.