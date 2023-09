Enorm Tiktok-forskjell på partiene: – Dette er særlig viktig for unges politiske engasjement

Bruken av Facebook har falt i mange år. Nå følger også Instagram etter. Det viser tall fra Ipsos, som samler og publiserer data om bruken av 17 forskjellige sosiale medier i Norge.

Tallene viser at Snapchat er mest brukt blant unge og Tiktok-bruken er fortsatt økende. Hele 54 prosent av dem mellom 15 og 29 år, brukte Tiktok daglig i Norge. For befolkningen over 18 som helhet, brukte 20 prosent Tiktok.

Man ser dog at veksten til Tiktok har flatet ut.