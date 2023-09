Dette skjer hvis Erna Solberg trekker seg eller trer til side

Høyre-leder Erna Solberg er under kraftig press. Her er fem spørsmål og svar om veien videre i Norges største parti.

Hva skjer med Høyre-leder Erna Solberg nå? Det er ikke lett å svare på. Her er noen forsøk likevel. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 16:03 Oppdatert: 19.09.2023 16:17

Bakgrunnen er avsløringen om at hennes ektemann, Sindre Finnes, drev omfattende spekulasjon i aksjer mens hun var statsminister.

Omfanget på 3600 handler var langt mer enn han hadde fortalt henne og Statsministers kontor.

1. Er det sikkert at Erna Solbergs politiske karriere er over?

Nei, det er det ikke. Foreløpig har det ikke kommet signaler fra henne eller partiet om at hun er på vei ut.

Sentralstyret har uttrykt full tillit.

I januar i år sa Solberg til Aftenposten at hun vil være Høyres statsministerkandidat i 2025. Da hun på en pressekonferanse fredag i forrige uke la frem oversikten over Finnes’ aksjehandel, ga hun uttrykk for at hun fortsatt ønsker det samme.

Solberg sier at ektemannen løy for henne og holdt aktiviteten på aksjemarkedet skjult.

Hun kan velge å stå i stormen og kjempe videre for sitt politiske liv.

Aftenposten snakket mandag med Høyres fylkesledere. De uttrykte tillit til Solberg, men flere uttrykte mistillit til Sindre Finnes.

– Det må de finne ut av seg imellom, så må partiet ta det videre derifra, sa Harald Furre, leder av Agder Høyre.

2. Hva skjer hvis Økokrim starter etterforskning av Sindre Finnes?

– Det er litt vanskelig å svare på, sa Henrik Asheim på NRKs Politisk kvarter tirsdag. Høyre-nestlederen begrunnet dette med at Økokrim har sagt at de vil bruke flere uker på å vurdere saken.

– Hvis Økokrim åpner etterforskning, er det et spørsmål som Høyre og ikke minst Erna Solberg må ta da. Men det er litt krevende å sitte flere uker før de skal konkludere å kommentere ut ifra eventuelle utfall.

Han avviste videre at det er automatikk i at Solberg må gå av dersom Økokrim beslutter å åpne etterforskning. Samtidig la han til at «det så klart vil endre situasjonen».

– Så får vi se.

For øvrig har ikke ektefeller plikt til å vitne mot hverandre, etter straffeprosessloven.

3. Hva skjer hvis Erna Solberg tar permisjon eller blir sykmeldt?

Et mulig scenario er at Solberg trer til side midlertidig til saken er mer avklart. Minerva-redaktør Nils August Andresen har løftet frem dette alternativet.

Han skriver hos Minerva at det kan skje ved at «hun tar permisjon inntil Økokrim har behandlet saken».

– Hvis den valgte partilederen av en eller annen grunn tar permisjon, vil første nestleder fungere som leder frem til lederen trer inn i rollen igjen, eller til Høyres landsmøte velgere en ny leder.

Det opplyser Høyres generalsekretær Tom Erling Skaug til Aftenposten.

Henrik Asheim er første nestleder.

Solberg er også Høyres parlamentariske leder på Stortinget. Høyre har flere rutinerte politikere å spille på der.

Trond Helleland og Jan Tore Sanner er de to parlamentariske nestlederne i Høyres stortingsgruppe. De to har til sammen over 50 års ansiennitet på Stortinget.

Partiet står også fritt til å løfte frem Asheim til denne rollen, hvis de ønsker.

Da Rødt-leder Bjørnar Moxnes i sommer havnet under et kraftig mediepress, ble han sykmeldt.

Om Solberg blir det samme, vil det være en sak mellom henne og hennes lege. I et slikt tilfelle er det naturlig å tro at personkabalen vil bli den samme som ved en permisjon.

4. Når skal Høyre velge ledelse neste gang?

Solberg er valgt som leder frem til neste landsmøte. Det skal holdes i mars 2025. Da står hele partiledelsen på valg.

Hvis Solberg trekker seg fra vervet, vil det kalles inn til et ekstraordinært landsmøte for å velge ny leder.

5. Hvem kan ta over hvis Solberg går av?

En ting Solberg har fått ros for som partileder, er at hun har løftet frem yngre kolleger og gitt dem tillit og erfaring.

Tre kandidater peker seg ut hvis partiet må velge ny leder.

Ine Eriksen Søreide (47)

Blir av flere sett på som den fremste i Høyres arverekke og den «mest gryteklare statsministeren». Det er imidlertid et spørsmål om hun selv ønsker å bli partileder.

Innvalgt på Stortinget siden 2001. Var forsvarsminister i fire år og utenriksminister i fire år. Er i dag leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Henrik Asheim (40)

Har også sine tilhengere i partiet hvis det skal velges ny leder. Er i dag 1. nestleder. Ble innvalgt på Stortinget i 2013. Har vært statsråd for høyere utdanning og fungerte som arbeidsminister. Ledet finanskomiteen på Stortinget i to år.

Tina Bru (37)

Er i dag 2. nestleder. Er tilbake på Stortinget etter fødselspermisjon, når det åpner i oktober . Har den tunge posten som partiets finanspolitiske talsperson. Var olje- og energiminister og har vært innvalgt på Stortinget siden 2013.