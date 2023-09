Disse områdene av Oslo faller lengre og lengre bak resten av byen

Etter åtte år med rødgrønt styre øker ulikheten i noen deler av hovedstaden. Men det finnes også lyspunkter i kampen mot Forskjells-Oslo.

Wais Amir mener jobb og idrettstilbud er løsningen. Selv trives han godt på Stovner. Vis mer

Publisert: 03.09.2023 20:16 Oppdatert: 03.09.2023 23:56

Etter åtte år med rødgrønt styre øker ulikheten i noen deler av hovedstaden.

Særlig i bydeler som Stovner og Søndre Nordstrand er det områder som havner lenger bak enn resten.

Det viser tall på barnefattigdom, inntekt og andel som får sin inntekt fra overføringer.

Byråd Usman Mushtaq (Ap) mener det viktigste er å få flere i jobb i områder med lav sysselsetting, bruke mer ressurser på skoler i utsatte områder, og forbedre levekår.

En pub, et apotek, en matbutikk og en grill. Terrasseblokker i grønnkledde skråninger i begge ender. Og i midten, på en benk på Vestlitorget, venter Wais Amir (20) på en hamburger. Han kommer rett fra universitetet hvor han har begynt å studere IT. Men det er Stovner som er hjemme. Det har det vært i over 13 år.

– Folk herfra vil utvikle seg, studere og jobbe, men det er ikke så gode muligheter for det. Samfunnet må bruke oss.