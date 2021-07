De ledet hvert sitt ungdomsparti 22. juli. Alle mener AUF ble stående alene.

Det offentlige Norge får kritikk for oppgjøret etter 22. juli.

Her er Olav Magnus Linge, Henrik Asheim og Eskil Pedersen rundt 2011. De var den gang unge ledere i hvert sitt parti. Foto: NTB (collage)

AUF har i for stor grad vært overlatt til seg selv etter 22. juli, hevder Arbeiderparti-topp Raymond Johansen. I Aftenposten onsdag kritiserte han sitt eget parti og det offentlige Norge for dette. Det støttes av AUF selv. Det har vært mye snakk om sikkerhet og beredskap, men en diskusjon om ideologien bak terroren har manglet, mener byrådslederen.

Hva skjedde? Eskil Pedersen, Henrik Asheim og Olav Magnus Linge ledet hvert sitt ungdomsparti den gang.

Ikke riktig tid i 2011

– Vi som samfunn har latt AUF stå for mye alene, erkjenner Henrik Asheim i dag. Han var leder i Unge Høyre da terroren kom i 2011.

Nå er han forsknings- og høyere utdanningsminister. Han mener det er riktig å ta en tydelig diskusjon om hva slags tankesett som inspirerte terroristen, men at det var vanskeligere den gang.

– Vi brukte den gang mye tid på å trøste og hjelpe våre medlemmer som hadde mistet venner. Men jeg mener ikke at vi var der i 2011 at det hadde vært riktig å ta en stor diskusjon om det politiske som lå bak, sier han.

Tidligere Unge Høyre-leder Henrik Asheim mener ikke 2011 var riktig tid for å ta diskusjonen. Foto: Dan P. Neegaard

Ett bilde fra 2011 har brent seg fast hos den tidligere Unge Høyre-lederen. Morgenen etter angrepet satt han på en buss, og der var det helt stille. Ingen sa et ord. Da gikk det opp for ham at hele Norge måtte ha følt på det samme i hver sin leilighet kvelden før.

At Ap inkluderte alle i nasjonal sorg var riktig, mener han. Men det hadde også som konsekvens at det politiske oppgjøret kom i bakhånd.

– Det som er vanskelig med diskusjonen som går nå, er at det handler om en tid der det fortsatt var stor omsorg for AUF. Når AUF snakket om det, snakket de ikke bare som politisk ungdomsparti, men som en organisasjon som var hardt og direkte rammet av terroren. Det var vanskelig å ta en diskusjon med dem som så åpenbart også var ofre den dagen, mener han.

– Raymond Johansen kritiserer blant annet at høyreradikale aktører fikk pengestøtte etter terroren?

– Vi bør ha et tøffere oppgjør med terroraksjonen, men vi kan ikke slå det i hartkorn med alle de som mener ting man er dypt uenig i, svarer statsråd Asheim.

Ikke lyktes

22. juli var Eskil Pedersen leder av AUF. Samtidig som han ble en sentral figur i den nasjonale sorgen, tok han sterkt til orde for et oppgjør med tankesettet bak terrorhandlingene.

– Jeg mener ikke at det samlende budskapet vi hadde for ti år siden, var feil. Det er en viktig verdi å stå sammen i en katastrofe. Men det vi også burde gjort, var å ta et oppgjør med holdningene bak handlingene.

I dag sitter han i Oslos bystyre for Ap.

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen mener det manglet et oppgjør med holdningene bak handlingene 22. juli Foto: Tor Stenersen

Da skytingen begynte, var han inne i hovedbygget på Utøya. Han flyktet og unnslapp gjerningspersonen.

– Vi har opplevd noe som var så vanvittig at vi ikke har den luksusen at vi kan avfeie at det kan skje på nytt. Vi som var på Utøya og ønsker å ta disse debattene, gjør det fordi vi er redde for at det skal skje igjen. Og vi er ikke hundre prosent sikre på at det ikke kan skje igjen.

Han mener at folk tenker ulikt om hva 22. juli er i dag og at det er et sterkt bevis på at man ikke har lykkes med å ta et oppgjør.

– Mange ser på det som et angrep på Norge. Men hvis du stanser setningen der, har vi ikke lyktes med å definere hva 22. juli var. Det var et målrettet angrep på AUF og Arbeiderpartiet.

– Hva slags oppgjør mangler?

– Ordet oppgjør får det til å høres ut som vi gjør oss ferdig med noe, og det er vi ikke. Kampen mot ekstremisme, mot rasisme, er aldri over. Vi må komme sammen og konfrontere argumentene til ekstremistene. Aps forslag om en ekstremismekommisjon er en del av det arbeidet.

– Var det vanskelig å diskutere dette med AUF da man sto midt opp i det?

– Det er ikke tvil om at både Jens Stoltenberg og jeg og AUF var opptatt av å samles etter 22. juli og at det var riktig. Men i årene etter var jeg opptatt av å ta mange av disse debattene, sier Pedersen.

Henrik Asheim og Eskil Pedersen (foran) ledet Unge Høyre og AUF den gang. Her er de i 2010 sammen med Elisabeth Morfjord og Sveinung Rotevatn, som ledet KrFU og Unge Venstre. Foto: Olav Olsen (arkivbilde)

Feilen da hverdagen kom

– Var resten av venstresiden for lite til stede den gang?

– Jeg kan bare snakke for meg selv. Men jeg mener vi kanskje ikke tenkte nøye nok gjennom hvilken rolle vi skulle ta fremover, svarer SVs daværende ungdomsleder.

Olav Magnus Linge husker særlig strømmen av ambulanser han passerte på vei fra Sundvolden 22. juli 2011. Han var leder i Sosialistisk Ungdom og var den dagen i nærområdet sammen med 40 partiungdommer. De skulle forberede sin egen sommerleir på Utøya rett etter AUFs.

Tidligere SU-leder Olav Magnus Linge tror feilen kom da man vendte tilbake til hverdagen. Foto: Ilja C. Hendel

– Jeg tror ikke feilen lå i ukene etter 22. juli, men i hverdagen vi vendte tilbake til. At vi ikke hadde en mer inngående diskusjon i SU om hvordan vi skulle sørge for et tilstrekkelig oppgjør. Vi prøvde så godt vi kunne å hjelpe AUF, men snakket ikke om de bredere politiske følgene.

Han tror det skyldtes et ønske om å falle tilbake til normaliteten, at man manglet erfaring med å håndtere det.

– Jeg mente det var riktig å håndtere angrepet på regjeringen og AUF som et politisk oppgjør, men også som et nasjonalt traume. Begge delene er sant.

I dag er han ikke lenger i politikken, men ansatt i Hydro. Han er enig med Raymond Johansen i at AUF sto for mye alene i diskusjonen over tid.

– Denne diskusjon burde handle om hvordan vi felles står opp mot de kreftene. Vi har godtatt for mange elementer som nører opp under konspirasjonsteorier, hat og som byr opp til voldsforherligelse.