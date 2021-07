Rødt mener Vedum er i ferd med å drepe det rødgrønne prosjektet

Marie Sneve Martinussen (Rødt) mener det kan bli umulig å ta et oppgjør med det hun kaller Forskjells-Norge hvis Trygve Slagsvold Vedum «skal invitere hele høyresiden med inn i dansen». Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen mener Trygve Slagsvold Vedums Høyre-flørt ødelegger muligheten til å gi velgerne et tydelig alternativ til Solberg-regjeringen.

12. juli 2021 15:28 Sist oppdatert nå nettopp

Det var i et Aftenposten-intervju forrige helg at Sp-lederen lettet på sløret:

I en Ap/Sp-regjering vil Vedum samarbeide med Høyre på tunge politikkområder som olje- og gass, innvandring og forsvar.

Det skal skje etter at han først har kastet Solberg-regjeringen ved hjelp av et rødgrønt flertall.

Samtidig vil han reversere flere av Solberg-regjeringens reformer med venstresiden på laget.

– Vedum styrer mot tidenes mageplask

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen mener Vedum med dette avlyser venstresidens bebudede oppgjør med Forskjells-Norge.

– Vedum styrer mot tidenes mageplask. Han har på inn- og utpust snakket om å ta et oppgjør med økende forskjeller. Og så vil han samarbeide med et Høyre, som har stått bak en historisk økning i forskjellene. Dette henger ikke på greip.

Hun mener Vedum er i ferd med å drepe det rødgrønne prosjektet.

– Med sin flørt med Høyre risikerer Vedum å sette over styr muligheten vi nå har til å gi landet en ny retning.

Hun sier at etter åtte år med borgerlig regjering er det mange som vil ha «et oppgjør med økende forskjeller og sentralisering».

– Vedums invitasjon til Høyre ødelegger for muligheten til å gi velgerne et tydelig alternativ til dagens Høyre-regjering.

Martinussen peker på at også Sylvi Listhaug har «hengt seg på». Til Aftenposten i forrige uke sa Listhaug at Frp og Sp nå er enige om så mye, at velgerne vil reagere hvis ikke de to partiene samarbeider.

Listhaug viste til at Frp – som Høyre – lett kan samarbeide med Sp når det gjelder olje og gass, innvandring og forsvar. Og at i tillegg står Frp og Sp nær hverandre i klimasaken og i synet på Europa og EØS.

– Det blir umulig å ta et oppgjør med Forskjells-Norge hvis Vedum skal invitere hele høyresiden med inn i dansen, sier Martinussen.

Marie Sneve Martinussen er nestleder i Rødt. Foto: Ronja Sagstuen Larsen

– Vedum kan skape politikerforakt

Hun mener Vedums «politikerstrategi» kan skape politiforakt.

– Han sier det folk vil høre, nemlig at Solberg-regjeringen skal fjernes. Men med «liten skrift» skriver han at han vil gi Høyre makt. Dette er en strategi som ikke kommer til å lønne seg. Dette er folk lei av, tror jeg.

Hun spår «tidenes blåmandag for Sps velgere etter valget».

– Da står vi klar for å ta imot velgerne som har latt seg sjarmere av Vedum, men som ikke fikk med seg det som sto med liten skrift.

Rødt kan få stor gruppe på Stortinget

Martinussen sier det derfor er viktig med et så sterkt Rødt som mulig.

– Et stort Rødt er den beste garantien for et politisk retningsskifte som vil føre til et oppgjør med Forskjells-Norge. Vi kan stenge døren for høyrepartiene og sørge for at de viktigste sakene blir avgjort på venstresiden.

Rødt har ligget stabilt over sperregrensen det siste året. Både Poll of polls og valgforsker Bernt Årdal lager gjennomsnittsberegninger av alle målingene. De viser at Rødt kun har ligget under sperregrensen i én av de siste 12 månedene.

Norsk Regnesentral lager valgprognoser for Aftenposten. Ifølge deres prognoser er det nå mer sannsynlig at Rødt havner over enn under sperregrensen.

– Burde fått mer tyn for uttalelser om Forsvaret

Martinussen er overrasket over at ikke Vedum har fått mer «tyn» for uttalelsen forrige helg om et tettere samarbeid med Høyre om Forsvaret.

Hun sier Sp har gjort seg populære i Nord-Norge med å love en ny forsvarspolitikk, sikre arbeidsplassene og bedre naboskapet med Russland.

– Skal Vedum samarbeide med Høyre om Forsvaret i nord, er det bare å glemme Sps løfter om en forsvarspolitikk som gagner Nord-Norge, sier Martinussen, som er fra Kirkenes.

Hun sier Solberg-regjeringen har ført en politikk som har «lagt ned arbeidsplasser i Forsvaret i nord og latt USA ta over Forsvarets oppgaver».

Martinussen reagerer på at Støre ikke har avvist Vedums ambisjoner om et samarbeid med Høyre.

– Tror du Støre også egentlig kan tenke seg å samarbeide begge veier?

– Støre bærer ved til bålet når han ikke kan avvise det.

– Det blir vanskelig å gi et tydelig alternativ til velgerne om en ny retning, når de store opposisjonspartiene søker til høyre for å finne partnere.

Vil presse rødgrønn regjering fra venstre

Samtidig sier hun det som Rødt-leder Bjørnar Moxnes pleier å si: Rødt vil ikke ha «en rødgrønn reprise».

– Forskjellene økte også under de rødgrønne fra 2005 til 2013. Men det som kan bli nytt nå, er at det kan bli et stort parti til venstre for et rødgrønt flertall. Et stort Rødt kan bli en «gamechanger» i norsk politikk, sier Martinussen.

Hun sier et sterkt Rødt vil presse en ny rødgrønn allianse fra venstre, med krav om «hardere skattlegging av den økonomiske eliten og nye velferdsreformer».

– Vi vil øke selskapsskatten, arveskatten og formuesskatten. Vi vil ha viktige velferdsreformer. For eksempel vil vi gjøre de forsterkede inntektssikringsordningene som ble innført under pandemien, til permanente ordninger. Og vi vil fase inn gratis tannhelsetjenester til alle.

Rødt har likevel gjort det klart at partiet ikke vil gå inn i en regjering («vi vil ikke være noe dørmatte»). Partiet vil ha en samarbeidsavtale etter dansk mønster.

Aps søsterparti Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen leder en mindretallsregjering med en avtale med det danske «Rødt», Enhedslisten.

Bare SV har åpnet for å samarbeide med Rødt, av dem som utgjorde den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013 (Ap, Sp og SV). Støre og Vedum har avvist en samarbeidsavtale.

Martinussen mener likevel at hvis Rødt kommer over sperregrensen og Rødt trengs for å få et flertall, så vil det bli høyaktuelt. Og selv uten et slik scenario mener Martinussen en rødgrønn regjering vil foretrekke en avtale med Rødt, fremfor å forholde seg til Rødt som opposisjonsparti.

På de fleste målinger er det et rødgrønt flertall uten Rødt.

– Har Rødt i det i det hele tatt forhandlingsstyrke?

– Nå skal velgerne avgjøre dette først, men uansett: Jeg tror mange har sett hvor brysomme Rødt har vært for den borgerlige regjeringen, selv med bare én stortingsrepresentant.

Hun peker på at det var et mistillitsforslag fra Rødt som til slutt førte til at Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister i 2018. Hun mener Rødt var sterkt delaktig i at reglene for innleie av arbeidskraft ble skjerpet. Hun trekker også frem at det var et forslag fra Rødt som sikret utvidet adgang for krigsveteraner til å søke om erstatning.