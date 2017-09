– Dette valget er vanskeligere å beregne resultatet av enn alle andre valg på 2000-tallet. Det skjer noe hele tiden, det er store bevegelser i velgermassen, og målinger blir fort utdatert, sier valgekspert i Poll of polls, Johan Giertsen.

På forespørsel fra Aftenposten har han gått gjennom fylke for fylke for å finne ut hvilke partier som kjemper om de siste mandatene. Han understreker at situasjonen kan endre seg raskt og viser blant annet til at for eksempel SV nå ser ut til å være på en oppadgående trend, mens Arbeiderpartiet faller.