Ap-velgerne foretrekker Stoltenberg-partiene i regjering

Utført av Respons Analyse for Aftenposten og Stavanger Aftenblad.

1000 personer er telefonintervjuet i perioden 18.–23. august.

Det er gjort sammenlignbare undersøkelser før stortingsvalgene i 2013, 2009, 2005, 2001, samt i 1996 og 1987.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

Spørsmålene er stilt slik:

1. La oss anta at det parti du stemmer på, fikk mulighet til å komme i regjeringsposisjon. Hva ville du da helst foretrekke–at partiet dannet regjering alene eller at det dannet regjering sammen med ett eller flere andre partier?

2. La oss tenke oss at partiet du stemmer på, skal delta i regjering sammen med ett eller flere andre partier. Kan du for hvert av partiene vi leser opp, si om det er et parti som godt kan være med i regjering sammen med ditt parti, om det er et parti som til nød kan være med i regjeringen, eller om det er et parti som under ingen omstendighet bør være med i en regjering sammen med partiet du stemmer på?