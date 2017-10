Thommessen gjenvalgt med knapt flertall

Avstemningen var skriftlig og hemmelig, og på forhånd var det stor spenning knyttet til om en eller flere ville bryte ut av den ikke-sosialistiske blokken og stemme mot Thommessen.

Høyre, Frp, Venstre og KrF var på forhånd blitt enig om å stemme for Thommessen. Samlet utgjør de et flertall på 88 representanter.

I protest mot Thommessen, stilte Ap tidligere AUF-leder, republikaneren Eva Kristin Hansen, som motkandidat. Bak henne sto alle representantene fra Arbeiderpartiet, SV og Sp, i tillegg til Rødt og MDGs ene representanter. Samlet mønstret opposisjonen 81 stemmer.

En i opposisjonen stemte blankt slik at hun fikk 80 stemmer.

– Det er en fin tradisjon i Stortinget at hele forsamlingen stiller seg bak kandidaten. Da er det helt avgjørende at kandidaten fremstår som samlende, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han viste til at det var kommet oppfordringer fra både flertallet og mindretallet om å finne en annen kandidat enn Thommessen.

– Partiet Høyre valgte å overhøre disse stemmene, sa Støre, og understreket at det er en unik situasjon som gjør at Ap stiller motkandidat.

– Dårlig start for Stortinget, og et uttrykk for maktarrgoganse fra Høyre, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Det innebærer at stortingspresident Thommessen, i konstitusjonell sammenheng rangert som nummer to etter Kongen, starter gjerningen med uttalt mistillit fra nesten halve nasjonalforsamlingen.

På forhånd var knyttet stor spenning til hvorvidt flere ville bryte ut og stemme mot Thommessen. Han har har skarpe kritikere også i eget parti. Den fremste av dem, Michael Tetzschner, hadde permisjon fra Stortinget i dag og slapp dermed unna noe som måtte ha fortont seg som et særdeles ubehagelig valg mellom prinsipper og partilojalitet.

Tradisjonelt ingen politisk strid

Stortingspresidenten har lite reell makt, men utøver viktige funksjoner som fremste tillitsvalgte og leder av arbeidet i nasjonalforsamlingen. Tradisjonelt velges presidenten og det øvrige presidensdentskap enstemmig og uten partipolitisk kiv og strid.

Årets presidentvalg er et unntak i vår parlamentariske historie, og viser at Thommessen har svært liten, om noen, tillit blant nær halvparten av de folkevalgte.

Det er særlig to saker det siste året som ligger til grunn for misnøyen. Det ene er byggeskandalen i forbindelse med Stortingets rehabiltering og ombygging av Prinsensgate 26.

Prosjektet er tidligere omtalt som «historien om hvordan et byggeprosjekt styrt av landets øverste folkevalgte ble 25 ganger dyrere på fem år.»

Den andre saken dreier seg om kontrollen med de hemmelige tjenestene. En samlet Kontroll- og konstitusjonskomite ga Thommessen og presidentskapet en uvanlig skrape for å ha opptrådet «feil» og «uskjønnsomt» da det forsøkte å påvirke og begrense arbeidet til komiteen.

Roald, Berit / SCANPIX

Ingen øvrig dramatikk

De øvrige valgene til presidentskapet foregikk uten dramatikk. Stortingets presidentskap for perioden 2013–2017 består av:

Stortingspresident Olemic Thommessen (Høyre), første visepresident Eva Kristin Hansen (Ap), andre visepresident Morten Wold (Frp), tredje visepresident Magne Rommetveit (Ap), fjerde visepresident Nils T. Bjørke (Sp) og femte visepresident Abid Q. Raja (Venstre).