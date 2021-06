Foto: Paal Audestad De reiser miljøvennlig. I kjøleskapet hjemme har de ingen kjøttprodukter. Sofaen er kjøpt på bruktmarked. Politikk Stortingsvalg Unge velgere går for de store kampsakene. Generasjonsgapet vokser.

Unge blir stadig mer ideologiske. Det kan ha noe å si i årets valgkamp, tror eksperter.

14. juni 2021 20:31 Sist oppdatert nå nettopp

Julie Sæther Korslund (25) åpner kjøleskapet i den lille leiligheten i Oslo sentrum. Der er det ikke et eneste kjøttprodukt. Den elegante sofaen bak henne er funnet på et bruktmarked. De andre møblene er forlatte skatter funnet på gaten, i bakgårder og på nettstedene Finn og Tise. Både hun og venninnen Mina Stensrud (26) tar konsekvent slike valg for klimaet. De tror det er en forskjell mellom dem og den eldre generasjonen. Og at forskjellen er større i bygd enn i by.

De to representerer et fenomen forskerne ikke har sett på flere tiår. Det kan få betydning i høstens valg.