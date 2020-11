Full strid om finansiering av koronatiltakene i Oslo

Tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) er sterkt kritisk til at det rødgrønne byrådet i Oslo vil bruke penger fra kommunens pensjonsfond til å finansiere koronatiltak.

Eirik Lae Solberg (H) mener det er uansvarlig at det rødgrønne byrådet i Oslo vil bruke av kommunens pensjonsfond for å betale for koronatiltak. Foto: Olav Olsen

I et intervju med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Aftenposten kom det frem det at byrådet vil ta penger fra fondet som skal dekke fremtidige pensjonsutgifter. Det kan skje hvis ikke regjeringen fullkompenserer for Oslos koronautgifter.

Johansens utgangspunkt var at Oslo har en tredjedel av alle smittetilfellene i landet, men så langt hadde fått kun 13 prosent av potten fra myndighetene som skal dekke kommunenes koronautgifter.

I byrådets revidert budsjett tok byrådet 300 millioner fra pensjonsfondet for å dekke koronatiltak.

Eirik Lae Solberg ser han er sjokkert over at byrådet vil bruke 500 millioner på å oppfylle egne valgløfter.

– Raymond Johansen fortsetter med en ellevill pengebruk midt under en pandemi. Det er helt utrolig, sier Eirik Lae Solberg. Han er nestleder i Oslo Høyre.

– Byrådet bløffer

Solberg peker på Wilhelmsens uttalelser til Aftenposten om at Oslo kan ta penger fra fondet som skal dekke fremtidige pensjonsutgifter hvis ikke regjeringen lytter. Han mener det er en bløff.

– De forsyner seg allerede grovt av pensjonsfondet. Det skjer helt uavhengig av koronatiltakene. Selv om regjeringen skulle gi Oslo 100 prosent kompensasjon for koronatiltak, så har byrådet i forslaget til budsjett lagt opp til at fondet blir 400 millioner lavere enn planlagt.

– Ansvarlige politikere plyndrer ikke pensjonsfondet for å finansiere egne politiske satsinger.

– Lavmål fra Solberg

Raymond Johansen vil ikke svare selv, men lar finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) kommentere Solbergs påstander:

– Solberg velger å snakke ned Oslo. Det er synd. Oslos økonomi er nemlig svært solid. Siden Solberg gikk av som finansbyråd, har vi fått gjeldsgraden ned. Vi har gjennomført helt nødvendig oppgradering av Oslo.

– Og Oslo får høyeste kredittvurdering av Standard & Poor’s. Blant Europas hovedsteder er det kun Stockholm som oppnår noe tilsvarende. Dette vitner om solid økonomistyring.

Han sier Høyre ved flere anledninger har ønsket å sette inn mindre penger i fondet som enn det byrådspartiene har gjort.

Han synes det er lavmål fra Solberg å si at byrådet plyndrer fra pensjonsfondet.

– Høyre har stadig vekk foreslått kutt i ansattes pensjon. Under vårt byråd står de ansattes pensjonspenger trygt hos Oslo pensjonsforsikring.

Solberg: Bykassen er bunnskrapt

Eirik Lae Solberg sier byrådet ikke har satt av «en eneste kommunal krone» for å håndtere pandemien.

– Kuttene i velferden skjer altså kun for å gi rom for byrådets egne valgløfter.

Han sier det er en absurd opplevelse å høre Johansen snakke om økonomisk ansvarlighet.

– Johansens elleville pengebruk ville fått Solkongen Ludvig 14. til å rødme.

Han sier kommunen de siste fem årene har fått en «enestående økning» i inntektene i økte overføringer og høyere skatteinntekter.

– Likevel er bykassen er bunnskrapt.

Eirik Lae Solberg (H), nestleder i Oslo Høyre Foto: Heiko Junge

Solberg understreker at Oslo Høyre er enig i at Oslo bør få dekket flere koronautgifter enn folketallet tilsier.

– Men vi kan ikke regne med at staten dekker absolutt alt, slik byrådet bygger hele budsjettet sitt på.

Bryter egen handlingsregel

Solberg sier byrådet bruker pandemien til å skjule hvordan byrådet de fem siste årene har ødelagt Oslos «tidligere så solide økonomi».

Han peker på at Oslo i 20 år har vært styrt etter en egen økonomisk handlingsregel for å styrke kommunens evne til å tåle svikt i skatteinntekter.

– Den tilsier at inntektene skal være 1,5 prosent større enn utgiftene.

Han sier at frem til 2020 var regelen selvpålagt.

– Men i budsjettet for 2020 opphevet byrådet handlingsregelen for å unngå at den skulle legge begrensninger på egen pengebruk. Nå foreslår byrådet at handlingsregelen gjeninnføres for 2021. Men det skjer fordi byrådet plutselig oppdaget at det fra og med 2020 er et lovkrav å ha en slik regel.

– Likevel har byrådet lagt opp til å bryte den lokale handlingsregelen så det synger hvert eneste år fra 2021 til 2024.

– Vært ålreit med litt drahjelp

Einar Wilhelmsen er oppgitt over kritikken:

– Ja, vi gjennomfører politikken vi er valgt på. Samtidig som vi på trygt vis tar Oslo gjennom pandemien. Vi jobber for å redusere smitte. Og samtidig har vi vært nødt til å skyve på opptrapping av løftene våre.

Byrådsleder Raymond Johansen (t.h.) og finansbyråd Einar Wilhelmsen. Foto: Vidar Ruud

Han sier Oslo mangler flere hundre millioner i kompensasjon fra staten i 2020 for å være fullkompensert.

Wilhelmsen sier også det hadde vært «ålreit med litt drahjelp» fra Solberg «i stedet for dette politiske spillet».

– Jeg synes det er dramatisk hvis Høyres Eirik Lae Solberg nå avlyser regjeringens løfte om at kommunene skal få full kompensasjon. Mener han at vi ikke skal stole kommunalminister Nikolai Astrup, spør han.