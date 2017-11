Alle partier sender av gårde spørsmål på spørsmål til Finansdepartementet når de hver høst snekrer sammen sine alternative budsjetter. For folk flest vil nok både spørsmål og svar fortone seg som forholdsvis byråkratiske og tørre.

Kanskje hadde noen fått nok av opposisjonens mange spørsmål, da følgende forholdsvis tørre spørsmål fra Sp dukket opp.

Solberg mente økt pappakvote ble dyrt. Feil, mener hennes egen statsråd.

«Hvor stor må bevilgningen i statsbudsjettet for 2018 være, dersom den anslåtte andelen beslaglagt hhv. øl, vin, sprit og narkotika skal utgjøre hhv. 50 %, 70 % og 100 % av totalt ulovlig innført mengde?»

Leser man det to ganger, ser man at spørsmålet blant annet spør om hva det vil koste å beslaglegge all ulovlig import av disse varene.

Spøkefuglen som har svart, begynner omtrent like tørt som spørsmålet er stilt.

«Ett av Tolletatens to hovedmål for 2018 er å beskytte samfunnet mot ulovlig inn og utførsel av varer. Det er ikke realistisk at Tolletaten skal stoppe all ulovlig inn- og utførsel av varer ...»

Men etter disse litt kjedelige faktaene, har spøkefuglen funnet ut at han eller hun kan forsøke å skildre hva som skal til for eventuelt å kunne beslaglegge alt.

«Mexicansk mur mellom Norge og Sverige»?

– Å skulle stanse «100 prosent av totalt ulovlig innført mengde» vil innebære at absolutt alle reisende, transportmidler, containere, brev/pakker og så videre må stanses og kontrolleres på grensen. Samtidig må 2.366 kilometer grense mot Sverige og Finland stenges fysisk for å hindre at noen tar seg over grensen uten å bli kontrollert, sies det i svaret som påpeker at grensen mot Russland allerede er stengt/kontrollert.

– Basert på kostnadsanslag for USAs mur mot Mexico, kan prisen for Norges del bli alt mellom 120 og 800 milliarder kroner. Da er det ikke tatt høyde for at byggekostnadene i Norge trolig er høyere enn i USA. Og da har vi enda ikke begynt å bekymre oss for vår over 25 000 kilometer lange kystlinje (fire ganger så lang om vi teller med øyene), skriver vedkommende.

Droner og tollfalk for å sjekke brevduer?

Spøkefuglen gir seg ikke her, men fortsetter med å beskrive hvordan man eventuelt skal forhindre all ulovlig smugling av disse varene via posten.

– Tolletaten er godt kjent med at smuglere er kreative og oppfinnsomme. Det er derfor ikke usannsynlig at brevdueindustrien vil få en oppsving i et slikt regime. På dette området er det lite erfaring i dag, men man kan håpe at et eventuelt slikt problem kan løses med tollfalker eller droneteknologi.

25 skannere på Svinesund

Ifølge departementets svar kjører det daglig nesten 3500 trailerne inn i Norge, de fleste via Svinesund, og alle disse ville måtte kontrolleres og skannes.

– Bare for å ta unna gjennomsnittstrafikken vil man trenge over 25 skannere på Svinesund for at ikke køene skal bygge seg opp, og det vil trolig være behov for omtrent det dobbelte for å kunne ta unna trafikken i pressperioder. I tillegg kommer om lag 9 millioner person- og varebiler, som også vil måtte gjennom tilsvarende regime dersom 100-prosentmålet skal kunne nås, opplyses det.

Lengre bilkøer enn man kan forutse

Spøkefuglen antyder lengre køer på E6 enn man kan forestille seg.

– Alle personer vil dessuten måtte kroppsvisiteres ved grensepassering og bagasje må gjennomlyses og åpnes, og om man skal være 100 prosent sikker, må reisende også gå gjennom en såkalt kroppsskanner som viser om man smugler stoff inni kroppen.

Slagsvold Vedum setter latterdøren på vidt gap

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ler høyt og godt når Aftenposten ber om en kommentar – både til spørsmål og til svar.

– Den som skrev spørsmålet har nok tatt litt for mye Møllers tran. Jeg bor i grensefylket Hedmark og vet hvor lang grensen er. Det er en lang vei fra forbedret grensekontroll til 100 prosent, sier Vedum.

Han mener det fornøyelige svaret preges av litt dårlig kunnskap om fugler.

– Ugle, ikke falk.

– Jeg er litt forundret over at de vil satse på tollfalk. Det burde vært en ugle, den ser godt om natten og det er jo da mye av smuglingen skjer. Jeg har vokst opp med en far som er fuglekjenner – de har i departementet litt svak kunnskap om fugler, tydeligvis, sier Vedum.

Han understreker, med all spøk lagt til side, at Senterpartiet vil styrke Tolletaten. – Vi mener etaten er underfinansiert, det er altfor mange grenseoverganger som aldri har besøk av en toller, sier Vedum.