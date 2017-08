KrF-leder Knut Arild Hareide nektet å svare på om han står nærmest Solberg eller Støre i skattespørsmålet da han ble utfordret på dette under partilederdebatten i Arendal mandag kveld.

– Erna og Jonas er i ferd med å gjøre skattedebatten til noe religiøst. Det er riktig at vi ga 21 milliarder i skattelette, og det meste av det gikk til bedriftene. Det var nødvendig. Men nå er det ikke tid for store skattelettelser, sa Hareide.

Mandag kveld var det duket for 2017-valgkampens første partilederdebatt. Debatten fant sted under Arendalsukas første dag. Den første delen handlet om skatt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har varslet skatteøkning på 15 milliarder kroner om han får overta som statsminister. Frp-leder Siv Jensen lover skattekutt som av Aftenposten er beregnet til å kunne bli 65 milliarder kroner. Erna Solberg vil ikke tallfeste hvor mange milliarder kroner i skattelette hun vil innføre om hun får fortsette som statsminister etter valget.

Skatt er et av valgkampens heteste tema: Slik vil de forskjellige partiene endre skatten om de vinner valget

– Må prioritere dem som trenger det mest

Hareide viste til at pensjonsutgiftene øker og at han ønsker seg flere lærere, men minnet om at oljeinntektene vil falle i årene fremover.

– Nå må vi prioritere dem som trenger det mest, sa Hareide, som har støttet Regjeringens statsbudsjetter og skattekutt de siste fire årene.

Spørsmålet om han sto nærmest Støre eller Solberg ble gjentatt, men Hareide unnlot fortsatt å svare.

– Vi har vært med på skattelettelser for å skape arbeidsplasser. Nå er det ikke tid for store skattelettelser, gjentok Hareide.

Selv om KrF-leder Knut Arild Hareide har sagt at han ønsker at Erna Solberg skal fortsette som statsminister, har han sagt at han ikke ønsker en ny samarbeidsavtale med Høyre og KrF, som ved forrige valg. Det er derfor knyttet spenning til om KrF kan komme til å støtte en Ap-ledet regjering.

– Mest til folk flest

Siv Jensen gikk også til motangrep mot Støre under debatten, som hun mener skaper inntrykk av at det bare er de rike som har fått skattekutt de siste årene.

– Størstedelen av våre skattekutt har gått til helt vanlige folk, som har fått 8.000 kroner i skattelette. I tillegg har vi gitt 1,5 milliarder i avgiftslettelser, sa Jensen.

Erna Solberg fikk spørsmål om hun er enig med Stein Erik Hagen, som tidligere denne uken sa til DN at det er blitt et skjellsord å være rik i Norge.

– Nei, jeg synes ikke det er et skjellsord å være rik. Og jeg synes alle burde betale skatt, svarte Solberg.

– Kongen av eiendomsskatt

Det var også en intens ordveksling mellom Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Frp-leder Siv Jensen.

Vedum anklaget Jensen for å ha gitt mer til de som hatt mest, samtidig som hun har økt bompenger og bilavgifter.

Siv Jensen (Frp) svarte Vedum med å si at det var som «å høre en pyroman snakk om brannvern. Du elsker bompenger og er kongen av eiendomsskatt».

Hva er norske verdier?

Frp-lederen forsvarte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som den siste uken har ligget i hard, retorisk strid med KrF-leder Hareide, og sa at han «sleiker imamer oppetter ryggen».

– Jeg er glad for at Sylvi Listhaug sa at den debatten ble for het. Men jeg vil heller ha én Sylvi Listhaug til enn ti politikere som fortsetter å lukke øynene, sa hun, med henvisning til Listhaugs oppgjør med ekstreme holdninger blant imamer.

Duellen mellom Hareide og Jensen munnet ut i en debatt om norske verdier. Dette sa partilederne:

- Det vi diskuterer nå er at folk opplever at norske verdier er under press, sa Jensen, og viste til at islamistisk terror befant seg like utenfor Norges grenser.

Sp-leder Vedum snakket varmt om norsk språk, norsk mat, litteratur og natur, mener at et EU-medlemsskap er det største angrepet på norske verdier, fordi han mener det er flytting av makt til folk som ikke trenger å stå til ansvar.

- Likestilling i Norge skaper mye mer felleskap enn brunost og skolegudstjeneste, mente Venstre-leder Grande.

- Det som skiller oss fra andre samfunn er ikke brunost og vafler, men det er trekk som små forskjeller og likestilling, sa SV-leder Lysbakken.