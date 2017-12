– Det bør innføres konkrete krav til språkferdigheter ved ansettelse i helse, omsorg, skole, barnehage og sykehus i Norge, sier Helgheim.

Han var varaordfører i Drammen før han ble valgt inn på Stortinget i høst. Drammen bystyre vedtok i desember i fjor etter forslag fra Frp å innføre krav til alle stillinger, differensiert ut fra stillingenes innhold.

– Bakgrunnen var at språkkompetansen ute i kommunens virksomheter var dårligere enn vi trodde. Fra helse- og omsorgssektoren fikk vi tilbakemeldinger om at det var fare for liv og helse som følge av dårlig språk blant ansatte, sier han.

Må unngå feil mat og medisin

Regjeringen sendte tidligere i år ut et forslag om strenge krav til norskkunnskaper for ansatte i barnehagesektoren.

Helgheim mener det er nødvendig med nasjonale krav på flere områder, og at det er avgjørende for å unngå feil og misforståelser i forbindelse med stell, mat og tildeling av medisiner.

Fakta: Vedtaket fra Drammen Drammen kommune skal levere kvalitetsmessige gode, sikre og verdige tjenester til innbyggerne. For å få dette til er det en forutsetning at kommunens medarbeidere har tilfredsstillende norskkunnskaper. Med dette som bakgrunn vedtok bystyret å innføre språkkrav ved nyansettelser i Drammen kommune. Kravene differensieres ut fra den enkelte stilling og arbeidets karakter med virkning fra 1.12.2016.

Frp mener søkere med utdanning fra læresteder utenfor Norge må gjennomgå språktest tilpasset den stillingen de søker.

– Jeg mener det vi har innført i Drammen bør bli en nasjonal norm. Om Drammen har truffet akkurat riktig nivå, eller om det er nødvendig med strengere krav, må en evaluering vise, sier Helgheim.

KS: Skeptisk til statlig styring

Direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS sier at organisasjonen ikke har tatt stilling til Helgheims forslag konkret, men at de på generelt grunnlag mener det er kommunene som bør ha ansvaret for å stille språkkrav ved ansettelser i kommunen.

– Det er kommunene som arbeidsgiver og ansvarlig for de kommunale tjenestene som er de nærmeste til å vurdere hvilke kompetansekrav som er nødvendig til ulike stillinger. Uavhengig av hvilke typer krav det er snakk om er vi skeptisk til statlig styring, sier Eide.

Han understreker at de har respekt for Drammens innføring av språkkrav ved alle ansettelser i kommunen.

– De har vurdert det på eget grunnlag og funnet ut hva som er deres behov. Drammen er også en av de kommunene som har utmerket seg positivt for arbeidet med integrering.

Minimumskrav til norsk muntlig og skriftlig

Drammen kommune har satt tre nivåer for språkdifferensiering, A2, B1 og B2. Nivåene er fra Det felles europeiske rammeverket for språk. Det er satt forskjellige språknivåer skriftlig og muntlig til ulike stillinger i kommunen, og dette er minimumskrav.

Kravet til muntlige ferdigheter i laveste kategori A2, beskrives slik:

Har enkelt ordforråd

Snakker med nøling og pauser

Kan stort sett gjøre seg forstått

Påvirkning fra morsmålet er tydelig i uttalen

Samtalepartner må være støttende

Kravet i B2, beskrives slik:

Har et bredt ordforråd

Snakker lett og uanstrengt om de fleste emner

Kan argumentere for og imot

Tydelig uttale

Kommunikasjonen med morsmålsbrukere blir ikke anstrengende for noen av partene

Feil forekommer, men dette forstyrrer ikke kommunikasjonen

– Det vil si at kravene til nivå A2 er de samme for norsk i Norge som for nederlandsk i Nederland, sier rådgiver Dag Amundsen i personalseksjonen i Drammen kommune. Ordningen skal evalueres om ett år.

– Per nå har det gått veldig greit. Vi har fått noen få henvendelser om hvordan reglene skal tolkes. Men vi har fått de folkene vi skal ha, og har ingen indikasjoner på at språkkravene har stått i veien for at noen har søkt en stilling, sier Amundsen.

Tromsø, Oslo, Bergen har også innført norskkrav for spesielle stillinger innenfor helse, barnehager og skole.