KrF har tatt sitt retningsvalg. Nå starter jobben med å samle partiet etter en fem uker lang dragkamp som endte med at partileder Knut Arild Hareide og venstresiden tapte.

Ingen på Gardermoen la fredag skjul på at veivalget har skapt dype sår, og flere sentrale KrF-politikere sa at de er usikre på om de blir med videre.

Nestleder Olaug Bollestad sa fra talerstolen at hun må be noen om unnskyldning. Hareide manet den vinnende siden til å vise raushet i tiden fremover.

– Jeg tror man må kunne si at dette er den bitreste konflikten i KrF noensinne. Det er på nivå med striden mellom Kåre Kristiansen og Kjell Magne Bondevik, den var også giftig. Men nå er det hele partiet, ned på lokallag, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen.

Tor Stenersen

Han tror prosessen frem mot fredagens møte har skapt dype sår. Han mener partisplittelsen kan gi varige problemer for ledelsen.

– Problemene kan vise seg allerede på nominasjonsmøtene før kommune- og fylkestingsvalgene neste år. Det er allerede vanskelig å finne kandidater, og det kan bli enda mer krevende, sier Selbekk.

Partinestor Ingebrigt Sørfonn innrømmer at den blå seieren vil gjøre noe med motivasjonen.

– Det er ikke til å legge skjul på. Det kommer an på hvordan man reagerer i partiet, sier mannen som satt på Stortinget fra 1997 til 2009.

Kan ta tid å komme over

Tidligere Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen sier hovedoppgaven nå blir å lime partiet sammen igjen.

Hun peker på at et av KrFs formål lenge har vært å ta et oppgjør med toblokkstenkningen i norsk politikk. Nå har de satt merkelappene «rød» og «blå» på hverandre.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa fredag at de fremover bare skal omtale hverandre som «gule», som er KrFs farge. Det gjenstår å se hvor enkel jobben blir.

– Dette har ikke bare skapt dyp splid mellom fløyene, men også mellom folk. Det er blitt sagt og gjort ting det kan ta tid å komme over, sier Mathisen.

Tor Stenersen

På kort sikt tror hun det kan bli utspill mediene og saker med anonyme kilder.

Ropstad, Hareide og Olaug Bollestad vil til uken besøke de største og viktigste KrF-fylkene for å samle troppene og hindre fullstendig splittelse.

En grunnleggende debatt mellom høyre- og venstresiden internt er noe partiet har levd med i mange tiår, understreker tidligere KrFU-leder David Hansen.

KrF-topper slet med motivasjonen i regjering

Han var selv rådgiver for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson ifra 2001 til 2005. Den gangen merket han partitopper som ikke bare var begeistret for regjeringsdeltagelsen.

Lise Åserud, NTB scanpix

– Jeg mente vi burde være giret, men det var både statsråder og folk i toppen som mistrivdes. De klarte ikke å se egne seire. KrF endte med å bli imot sin egen skattepolitikk! Mye av den samme selvplagingen og selvkrympingen har man holdt på med i årevis, sier Hansen.

Han legger ikke skjul på at han tilhører høyresiden i partiet. Hansen tror samarbeidsproblemene ville blitt enda større hvis Hareide vant frem med sitt syn.

Flere av de over 2500 nyinnmeldte KrF-medlemmene har varslet at de vil melde seg rett ut igjen. Det bekymrer ikke Hansen.

– Skal vi bli skremt av det? Et blaff av venstreoptimisme var ikke noe partiet kunne bygge videre på, sier Hansen.

Mathisen peker på «kirkekaffekulturen» som noe KrF må kvitte seg med.

– De må tåle reell debatt og uenighet, sier Mathisen.

Hun mener noe av det viktigste blir å finne en ideologisk plattform som også tar inn over seg brytningene i partiet.

Hansen sier at partikulturen har et stort forbedringspotensial.

– Den må være åpen og engasjerende. Fornyelsesprosjektet har pågått lenge, men det er nok mange som ikke har sett noe til det på en stund. Jeg er usikker på om partiet er så inkluderende som dets fremste representanter ønsker at det skal være, sier Hansen.

Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Tror mange «røde» kan leve med nederlaget

På Vestlandet sitter Sørfonn og mener at partiet må se til røttene for å samle seg fremover.

– Vi ble stiftet som et parti for dem som ikke hadde andre talsmenn. Det var vi veldig bevisste på. Vi var også for små og mellomstore bedrifter og fisker og bønder var viktige grupper, sier den tidligere styrelederen i det teologisk konservative Indremisjonsforbundet.

Mange vil tenke at det gjør ham til en del av partiets høyreside. Dette mener han er en misforståelse.

– Den lavkirkelige indremisjonsbevegelsen er radikal og ligner sånn sett på arbeiderbevegelsens historie. Det er en kamp mot overmakten, sier Sørfonn.

Han tror mange KrF-ere også i det såkalte bibelbeltet er skuffet over fredagens valg.

Likevel tror han at gruppen i midten av partiet – de som ville en vei, men også kan leve med et annet utfall – er så stor at mange blir med videre.

– Partiet har alltid holdt seg samlet, også gjennom EF-striden som i 1972 splittet andre partier. Jeg tor potensialet for å være samlet videre er der, sier veteranen.