– Klart jeg ønsker Trond Giske tilbake i sentrale posisjoner i Ap. Men jeg har vært restriktiv med å uttale meg fordi vi fra Trøndelag stemples som «Giske-venner» eller støttespillere, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Han legger til at trøndere mister all meningstyngde når «kommentariatet» raljerer over alle som ikke passer inn i historien som de har skapt.