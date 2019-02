Leder Frederic Hauge i Bellona sier han ikke vil protestere mot det omstridte gruveprosjektet i Kvalsund i Finnmark. Etter at han sa dette til VG i helgen, har utskjellingene haglet mot Bellona og Hauge.

På miljøstiftelsens facebookside flommer det med sinte meldinger med beskjed om at Bellona svikter miljøkampen og bør legge seg selv ned. Andre spør: Hvem har kjøpt Bellona?

Natur og Ungdom sier de har 3400 som er klare til å delta i aksjoner mot utbyggingen. Frederic Hauge er ikke en av dem.

– Dette er en sak vi har vært i tvil om. skriver Bellona på sin facebookside og legger til at « vi trenger kobber for elektrifiseringen av samfunnet.»

Andre synes det er bra at det også på miljøsiden er ulike oppfatninger og nyansert debatt.

– Ikke bedre alternativ

– Svikter du miljøkampen, Hauge?

– Det er deres subjektive mening, sier han.

Bellona-lederen er klar på at et forhold må bringes i orden før en kan starte driften. Det må ikke gjøres noe som ikke kan reverseres før samene har fått prøvd sin sak rettslig.

Han mener det fortsatt er langt frem før gruven åpnes. Investorer skal skaffes og avtaler inngås med grunneiere.

– Men vi i Bellona mener at andre alternativ ikke er bedre enn sjødeponi. Om en ønsker gruvedrift er sjødeponi å foretrekke. Det er ingen andre utslippssaker som er mer utredet enn denne. Følger man utslippstillatelsen vil ikke dette være et stort problem. Et landdeponi vil være 2200 meter langt og 60 meter høyt og et større problem for reindriften enn sjødeponi, sier Hauge.

– Svekker det miljøargumentet at miljøfolket er uenig?

– Vi i miljøbevegelsen må være ærlige på at vi må godta noen negative konsekvenser for å få til en grønnere omstilling hvor det kreves kobber, sier Hauge som ikke stikker under stol at det er vanskelige avveininger her.

Utfordrende debatt

– Jakten på materialer kommer til å utfordre oss i miljøbevegelsen. Behovet for kobber mangedobles av økningen i el-bilsalget, minner han om.

– Dersom vi skal redde klima vil det kunne få lokale naturkonsekvenser. Det gjelder i vanskelige spørsmål som lokalisering av vindmølleparker og monstermaster. Vi må være villige til å ta disse debattene, sier han.

Bellona deltar i produksjon av batterier, men Hauge fnyser av beskyldninger om at organisasjonen er betalt av noen.

– Jeg gjør ikke dette for at vi skal bli populære. Min klare mening er å være åpen om konflikten mellom naturvern og klimakampen.

Bellona har snudd

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er tidligere leder i Naturvernforbundet og en motstander av gruvedriften i Kvalsund.

Han viser at Bellona inntil for et par år siden var tydelige motstandere av den løsningen som nå er valgt, og at stiftelsen har snudd.

– Det er ikke første gang at Bellona og Hauge går egne veier. Det gjorde de også i spørsmålet om rensing av gasskraftverket på Mongstad fra dag én, sier Haltbrekken som mener det ikke gjør så mye for motstanden at Bellona ikke er med.

− Reaksjonene har vært tydelige og klare fra partier og organisasjoner, selv om det selvsagt hadde vært bra å ha Hauge og Bellona med, sier han.