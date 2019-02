– Vi skal en debatt om klima, og det vil berøre alle sektorer, også oljeindustrien. Jeg skal ikke bestemme hva folk i partiet vil diskutere eller ikke, men om det kommer spørsmål om Aps syn på leterefusjonsordningen, så sier jeg at vi er for den, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Han innledet tirsdag til debatt på partiets landsstyremøte, som er det siste før landsmøtet i april. Ap skal meisle ut politikk på tunge områder som arbeidsliv, oppvekst, distrikter, immigrasjon og integrering. Han brukte siste del av talen til å dempe inntrykket av at han ikke ønsker en olje- og klimadebatt i Ap.

Klima og forholdet til oljeindustrien seiler opp som en tung sak i Ap foran landsmøtet. Det gjelder både leterefusjonsordningen og spørsmålet om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet.

Fakta: Hva er leterefusjonsordningen? Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å redusere inngangsbarrierer for nye aktører og for å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting.

ble innført i 2005 for å redusere inngangsbarrierer for nye aktører og for å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting. Ordningen innebærer at selskaper som går med underskudd kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien av letekostnadene umiddelbart fra ligningsmyndighetene, eller å fremføre underskuddet med rentekompensasjon til senere år når selskapet har skattbart overskudd.

AUF er tydelige

AUF-leder Ina Libak sier til Aftenposten at leterefusjonsordningen kommer til å bli tema på partiets landsmøte. Det sørger ungdomsorganisasjonen for.

Libak tror det er mulig å få gjennomslag i partiet.

Debatten internt i Ap de siste dagene har vist at det er flere i partiet som vil ha en debatt om petroleumsskatten.

Hordaland AUF har sendt inn forslag til Ap-landsmøtet om å skrote leterefusjonsordningen for oljeindustrien. Østfold Ap har sendt inn en resolusjon fra fylkesstyret som ikke ble realitetsbehandlet, men er oversendt landsmøtets redaksjonskomité. Det er kommet inn omkring 1000 forslag til Ap-landsmøtet, men alle forslagene blir ikke offentlige før i neste uke.

Støtter Barth Eide

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, har luftet at partiet bør se nærmere på leterefusjonsordningen. Men denne debatten ble kontant stanset av partileder Jonas Gahr Støre, som understreker at Ap er for forutsigbarhet for Norges viktigste næring.

Bellona har klaget leterefusjonsordningen inn for ESA som overvåker EØS-avtalen. De mener dette kan være ulovlig statsstøtte. Små oljeselskaper, som ikke er i skatteposisjon, har hentet ut mer enn 100 milliarder kroner i refusjon de 14 siste årene. Klagen er ennå ikke ferdigbehandlet.

Fakta: Kampen om oljeleting utenfor Lofoten Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden midten av 1970-tallet. * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her. * Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. * De andre partiene på Stortinget – Senterpartiet, SV, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne – vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. * Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæring og turisme ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for uhell er svært liten. * Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.

Kommentator Andreas Slettholm: Oljedebatten i Ap over på en dag

Men nå ligger denne hete politiske poteten an til å havne på delegatenes bord når landsmøtet samles i Oslo 4. til 7. april.

Omkamp om LOVESE

Det er på forhånd kjent at et flertall av Aps fylkeslag i løpet det siste året har sagt nei til å åpne områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja (LOVESE) for oljeutvinning.

Barth- Eides fylkesparti, Oslo Ap, er blant de fylkespartiene som har foreslått at en ikke skal slippe oljeselskapene til i LOVESE. Noe som for øvrig er blokkert i denne stortingsperioden, fordi Venstre og KrF har fått dette inn i regjeringsplattformen.

Sterke krefter i LO, med det mektige Fellesforbundet i spissen, argumenterer imot å gjøre noe med leterefusjonsordningen eller verne LOVESE.

Denne saken endte med et kompromiss på landsmøtet for to år siden, men den kommer opp på nytt når Ap samles til landsmøte.

Men i AUF tar man ikke den seieren på forskudd.

– Vi kommer til å kjempe for vern her helt til vedtaket er fattet, sier AUF-leder Ina Libak til Aftenposten.