LO-topp: Acer-striden vil leve lenge i Ap

Han mener dagens debatt og vedtak i den kontroversielle saken om norsk medlem skap i EUs energibyrå Acer kan få langsiktige konsekvenser.

Stortingsdebatten foregår nå, og Arbeiderpartiet vil sikre flertall for tilslutning sammen med regjeringspartiene.

Det har skapt bølger i Arbeiderpartiet.

Både for oppslutningen om Ap og det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Ap.

– Det er ufattelig høyt debattnivå innad i partiet. Mange hadde ønsket at Ap lyttet mer til oss i denne saken. Det er en samlet LO-familie som gikk imot og ba om utsettelse, sier Alfheim.

En kilde med innsikt i debatten i LO spår at Ap vil «blø prosentpoeng inn i kommunevalgkampen i 2019» som følge av Acer-striden.

Fryktere høyere strømpriser

Motstanderne frykter høyere strømpriser for forbrukerne og kraftkrevende industri, mange steder i distriktene fortsatt hjørnesteinsbedrifter.

Det er lenge siden parti og fagbevegelse har vært på kollisjonskurs i en så stor sak som Acer :

LO-sekretariatet har sagt nei.

De to mest berørte forbundene, Industri Energi og Fellesforbundet, er sterkt imot.

Over 100 ordførere har signert oppropet mot Acer

Aps stortingsgruppe behandlet saken for sjette gang tirsdag. Et knapt flertall fulgte Ap-leder Jonas Gahr Støre og stemte for. Tidligere nestleder Trond Giske stemte mot.

Fylkespartiene er delt i spørsmålet.

Fakta: Dette er Acer og EUs tredje energipakke * EUs tredje energimarkedspakke er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi. * Pakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU. * EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015, på initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike dimensjoner, og energimarkedet er én av disse. * EUs energibyrå Acer, som er en del av pakken, skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi og sikre et integrert energimarked ved å harmonisere medlemslandenes regelverk. * Stortinget avslutter denne uken trolig arbeidet som Regjeringen håper vil ende med at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen. * Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling for sine to proposisjoner i saken, mens den tredje proposisjonen skal avgis av forsvars- og utenrikskomiteen innen 20. mars. Debatt og vedtak i Stortinget blir 22. mars. Kilde: NTB

– Ap ikke lyttet til argumentene

– Vi har hatt en god dialog selv om vi er totalt uenig i sak. Ap har ikke vært villig til å lytte til argumentene våre, sier Alfheim.

Han sier dagens debatt må rydde av veien all tvil om den omstridte fremtidige kraftkabelen NorthConnect.

Ap har forhandlet og fått gjennomslag åtte krav i forhandlingene med regjeringen. Her er punktet som det nå er skapt tvil om egentlig er innfridd:

Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme og det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres. Hvilken betydning dette får for eventuelle nye konsesjonssøknader, må vurderes som ledd i behandlingen av disse.

I gårsdagens spørretime ble statsminister Erna Solbergs tolket av Acer-motstanderne som at avtalen mellom Regjeringen og Ap åpner for å bygge den omstridte kraftkabelen NorthConnect.

Det var selve stridstemaet internt i Ap, og landsstyret vedtok en formulering som skulle forhindre bygging av flere kabler før man har ferdigstilt og evaluert effektene av de to som bygges til henholdsvis Storbritannia og Tyskland.

Onsdag la Solberg ut en melding på Facebook hvor hun mener seg feiltolket av motstanderne. Det blir antagelig likevel et hovedspørsmål i dagens debatt.

– Kabelpolitikken fyrer opp folk

Alfheim mener det er avgjørende at regjeringen i dag forsikrer om at avtalen blokkerer for bygging av flere kabler.

– Ap trenger noen seire. Det vil være en seier for oss å få stanset nye kabler. Hvis det blir en debatt som skaper tvil om det, vil misnøyen vedvare og debatten fortsette med uforminsket styrke. Jeg regner med at det blir avklart i dag, sier han.

– Er Støre styrket eller svekket av Acer-debatten?

– Det avhenger mye av om det blir en avklaring om kabeldiskusjonen. Det vil være mye mye tøffere for ham hvis det fremdeles er usikkerhet om NorthConnect.

– Får vi en avklaring tror jeg han har noe å bygge på. Kabelpolitikken har fyrt opp folk og skapt usikkerhet om kraftprisene i fremtidem, slutter Alfheim.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Fellesforbundets leder Jørn Eggum er opptatt med tarifforhandlingene og ikke tilgjengelige for kommentarer.

– Det er viktig at Norge har sikkerhet for at energipolitikken i Norge skal utformes og vedtas av norske myndigheter. Det gjelder hvem som skal få konsesjon på utbygging av energiressursene, hvem som skal eie dem, hvem som skal vedta og bygge ut kabler mot utlandet og hvem som skal disponere inntektene fra salg av energien, sa Eggum etter forbundets vedtak.