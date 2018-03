LO-rådgiver med kraftig kritikk av Støre

– Mye partifolk som er rasende over ikke å bli lyttet til, og som i likhet med meg er dypt, dypt bekymret for langtidsskadene dette vil påføre partiet, skriver Bals i kommentarfeltet under et innlegg på Støres Facebook-side.

Videre skriver Bals, som skrev boken «I bevegelse» med Støre, at «Det hele er som en dårlig reprise på Vikarbyrådirektivet – med all den tilliten som ble ødelagt i lang tid etterpå, og som vi bar med oss hele veien inn i stortingsvalget 2017.»

Da Klassekampen tok kontakt, ønsket han ikke kommentere saken.

– Verre enn EU-striden

En som deler Bals bekymringer er fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik. Han sier til avisen at Acer-saken er mer opp­rivende for partiet enn EU-striden.

– Da var også mange veldig imot partiets linje, men de meldte seg aldri ut, sier Sandvik og bekrefter at det nå er tilfellet.

– Folk man aldri kunne tenke seg kunne forlate partiet, har nå gått ut, sier Sandvik.

– Kjøper ikke argumentene

Bystyremedlem for Ap i Oslo, Andreas Halse, skriver på sin Facebook-side at «det er lett å si at vi skal lytte til fagbevegelsen eller grasrota. Problemet er bare, hva gjør jeg når jeg ikke tror på argumentene?» Halse ber blant annet Bals, som mener dette er et viktig spørsmål, om svar.

– Det går et steinras i grunnfjellet vårt nå, som det vil ta lang tid å fikse. Så hører jeg noen her si at det er irrelevant, så lenge Acer er helt uproblematisk (noe jeg betviler). Men gitt alle de andre taktiske vurderingene vi hele tida gjør i politikken, er det merkelig at det skal være så uinteressant hva 120 av ordførerne våre, nesten halve stortingsgruppen og hele LO mener i akkurat denne saken.