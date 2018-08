Sandberg til Dagbladet: Føler seg dolket i ryggen

– Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at det var så mye ondskap og fordommer i det norske folk og i Fremskrittspartiet, sier Sandberg til Dagbladet.

I intervjuet, som har har gjort sammen med sin kjæreste, kritiserer han også partifeller, men navngir ingen.

Senere i kveld er det ventet at han og kjæresten Bahareh Letnes holde pressekonferanse i Arendal. Det har vært mye frem og tilbake om når pressemøtet skal være. Nå tyder mye på at det vil skje først klokken 21.30.

– Vi vil skrive bok, da vil sannheten komme frem. Jeg har gjort noen feil, og de beklager jeg. Jeg skulle selvfølgelig ikke tatt med telefonen til Iran, sier Sandberg til avisen.

Har kritikk av mediene

Han beskriver seg selv og kjæresten som utenfor «mainstream», han som nestleder i Frp og hun som innvandrer. Den tidligere fiskeriministeren er ikke nådig i måten han mener paret er blitt behandlet på i norske medier. Han mener løgner og usanne påstander er blitt spredt, og at mediene har skjult seg bak anonyme kilder.

Ifølge Dagbladet føler Sandberg seg dolket i ryggen av partifeller.

– Det er et paradoks at jeg som fremmer Frp-politikk, får kritikk av nettopp Frp-ere. Det jeg har gjort er å fremme iransk kultur i Norge, og norsk demokrati i Iran. Dette vil sannsynligvis bidra til mindre innvandring slik Frp ønsker, sier Sandberg i intervjuet.

I et intervju med en iransk TV-kanal mandag snakket Letnes om mediestormen hun og Sandberg har stått i og om det hun betegnet som løgner og udokumenterte anklager.

I intervjuet kom Letnes med en ny begrunnelse på hvorfor ikke Statsministerens kontor ble informert om reisen til Iran. Det melder VG.

– Stor sannsynlighet for at han ikke ville fått lov til å reise

Her uttaler Letnes blant annet at Sandberg var redd for å bli nektet å dra til landet om han hadde gitt beskjed til SMK i forkant.

–Hvis han hadde varslet dette før, er det stor sannsynlighet for at han ikke ville fått lov til å reise, sier hun.