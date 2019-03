Mandag omtalte Aftenposten stortingspolitikernes internasjonale reiser, der de folkevalgte reiser verden rundt på businessklasse og femstjerners hoteller.

Praksisen har vedvart til tross for at flere politikere tidligere har kritisert den og tatt til orde for at Stortinget bør spare penger etter å ha gått på en milliardsmell i sitt eget byggeprosjekt.

– For meg er det veldig lett å skjønne at Stortingets bruk av businessklasse og luksushoteller skaper reaksjoner. Stortingspolitikere er i en veldig spesiell situasjon, der de kan bevilge seg sitt eget budsjett på fellesskapets midler, og da stiller det ekstra strenge krav til hvordan man bruker disse pengene, sa Rødt-nestleder Marie Sneve Martiniussen til NRK tirsdag.

– Ser perverst ut

Rødt-nestlederen viste til at stortingsflertallet har vedtatt å kutte i overføringene til statlige virksomheter.

– Da er det bekymringsfullt at flere partier ikke er enige med Rødt i at dette er direkte umusikalsk, sa hun.

Nå får Rødt støtte fra den andre siden av det politiske spekteret.

– Det som fremkommer, ser perverst ut. Jeg tror alle på Stortinget har svin på skogen som skyldes at man har ønsket komfortable reiser hit og dit, så jeg har ikke noen intensjon om å peke på andre. Spørsmålet er hvordan vi kan få til en reell endring fremover, sier Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad.

Fakta: Dette er saken Aftenposten omtalte mandag hvordan stortingspolitikerne reiser verden rundt på business class og femstjerners hoteller. Blant annet har Stortinget fra 2014 til 2018 kjøpt 609 flybilletter som har kostet mer enn 20.000 kroner hver. Dette skjer til tross for at politikere fra Høyre og SV tidligere har gått ut offentlig og kritisert praksisen med lange og kostbare utenlandsreiser. I fjor ble det brukt 12,1 millioner kroner på utenlandsreiser for komitéene på Stortinget. Kritikken fra politikerne og utspill om at Stortinget bør spare penger, har ikke ført til kutt i reisebudsjettene. Politikere i ulike komiteer og utvalg var i løpet av året innom land som Kina, USA, Canada, Danmark, Sverige, Frankrike, Belgia, Sveits, Portugal, Singapore, Indonesia, Japan, Island, Argentina, Uruguay og Nederland.

Han sitter i Stortingets finanskomité, som har det overordnede ansvaret for Stortingets budsjett. Han vil nå legge frem flere konkrete forslag til Stortingets presidentskap for å spare penger.

Det samme gjør SV, som i et brev til presidentskapet ber om en gjennomgang av regelverket «med den hensikt å redusere kostnadene ved komitereisene».

Partiet mener at både behovet for høyeste hotellstandard og businessklasse bør revurderes.

Vil ha søknader for hver reise

Bjørnstad foreslår å gå bort fra en løsning der komitéene får et fast reisebudsjett, til en løsning der det må søkes om å få gjennomføre reiser basert på foreslått program og faglig relevans.

– Inntrykket mitt er at man i dag først bestemmer seg for et sted som man har lyst å reise til, så lages det et program som passer etterpå, sier han.

– Det er for eksempel helt vanvittig å planlegge en reise til Kenya for å se på havner og veiutbygging. Jeg klarer ikke å se hvordan det kan ha overføringsverdi til norske forhold – det må finnes mer hensiktsmessige og nærmere steder man kan dra, sier han og viser til en reise som er planlagt senere i år.

Bjørnstad mener også det må bli slutt på at stortingsrepresentantene bor på femstjerners hoteller, med unntak av når det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker.

– Når vi er på reise, er vi stort sett på hotellene for å sove. Da er det helt meningsløst å betale for fasilitetene som slike hoteller er utstyrt med.

Mener businessklasse på dagreiser er unødvendig

Aftenpostens gjennomgang viser blant annet at Stortinget har betalt for 609 flybilletter til over 20.000 kroner stykket fra 2014 til 2018. Politikerne har vedtatt at de kan reise på businessklasse på reiser som varer i mer enn fem timer, og Bjørnstad vil også foreslå å kutte inn her.

Thai Airways

– Det er legitimt om man skal reise til Kina eller Japan om natten og trenger å være uthvilt, men på en dagflyvning til New York er det absolutt tilstrekkelig med SAS Plus, som koster en tredjedel.

– Hvorfor har dere ikke foreslått dette tidligere?

– Det har ikke ligget på mitt bord, så det kan jeg ikke svare på. Finanskomiteen har fått et særskilt ansvar for å ivareta Stortingets omdømme, og da er det sentralt å se på hvordan Stortinget bruker penger, sier Bjørnstad.

– Vi kunne omtale denne praksisen fordi Stortinget er underlagt åpenhetslovgivning som gir oss rett til å se reisene. Frps partigruppe vil ikke utlevere detaljer om hvordan dere har brukt offentlige penger på reiser, sosiale aktiviteter og andre ting. Hvordan forklarer du det?

– Det vet jeg for lite om, det må du ta med sekretariatsleder. Det er godt mulig at man bør se på også dette regelverket, og det forstår jeg at er et arbeid som nå pågår. Det viktigste er at de reisene som vi som representanter gjennomfører, tåler dagens lys.

Olav Olsen

Stortingspresidenten: Har tillit til komiteenes vurderinger

Aftenposten har oversendt en oppsummering av Bjørnstads forslag til Stortingets presidentskap. Stortingspresident Tone W. Trøen (H) kommenterer disse slik:

«Det er flott at Sivert Bjørnstad engasjerer seg i hvordan Stortinget kan drive sin virksomhet på en mest mulig effektiv måte. Jeg ser frem til at forslagene han har luftet for Aftenposten, blir oversendt til presidentskapet. Siden vi først er blitt kjent med forslagene nå, har vi ikke drøftet dem. Derfor kan jeg heller ikke si noe om hvordan presidentskapet stiller seg til disse forslagene», skriver hun i en e-post.

«På generelt grunnlag vil jeg si at presidentskapet vedtar rammene for komiteenes reiser utenlands. Innenfor disse rammene har vi tillit til at fagkomiteene foretar de faglige vurderingene som setter dem i stand til å skjøtte sine verv på en best mulig måte», skriver hun.