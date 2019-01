Gran Kvinnefotballs jenter i 10–11 års alderen stilte opp for å minne regjeringsforhandlerne om verden utenfor.

– Kan dere ikke si at jeg skal stå på for klima, sa kulturminister Trine Skei Grande, da hun sammen med Venstres Terje Breivik tok fem minutter fra forhandlingene.

Men jentene var mer opptatt av å få en time gym hver dag. Et tema som Skei Grande kunne fortelle også hadde vært berørt på regjeringsforhandlingene.

Egentlig skulle de fire partienes lanbdsstyrer og stortingsgrupper fått avtalen klokken 12 i dag, men nå vet ingen helt når de blir ferdige.

– Vi hadde nok ikke tatt høyde for at det tar lengre tid med fire enn med tre. Det er én til som skal ha ordet hver gang og flere saker som er viktige, sier Skei Grande når hun skal forklare hvorfor man nå forhandler nærmest på overtid.

Tøffere enn antatt?

– Er det tungt å være Venstre der inne?

– Nei, det å få KrF med har vi ønsket og gledet oss til. Det gjør det ikke vanskeligere, men et tar litt lengre tid, sier hun.

– Er det tøffere enn du hadde tenkt?

– Nei, dette er tøffe saker. Vi forhandler om viktige ting. Det er krevende, men det er gøy og det er mye kunnskap samlet rundt bordet. I disse brytningene utvikles det ny politikk. Jeg tror vi kan finne bedre løsninger enn når du bare dyrker et partis virkelighetsforståelse, sier Skei Grande.

Venstre sliter med KrF

Det har i lekkasjer kommet frem at Venstre og KrF har stått steilt mot hverandre i blant annet abortsaken. I Venstre har det vært frustrasjon over manglende KRF-støtte i klimasaker.

Skei Grande sa at de sakene lar seg løse, men det er det å skape en helhet som står seg som er utfordringen.

– Er du sikker på at dere når frem til en enighet?

– Jeg er sikker på at de som forhandler ønsker seg en enighet, sier hun diplomatisk, og gjentar at dette er et regjeringsprosjekt hun har tro på.

Hva står igjen?

– Er det noen få saker som nå står igjen?

– Nei, det er både små og store saker som står igjen, fordi det er helheten som treller.

– Har dere begynt å diskutere statsrådskabalen?

– Nei, og det er ikke tull, sier hun - før hun på direkte spørsmål forteller at Vålerenga er hennes favorittlag. Skei Grandes egen fotballkarriere var ikke lang, røper hun.

-Jeg passet best som back og hindret andre å komme forbi, sa hun - før hun hastet tilbake til peisvarmen inne på Granavolden Gjæstgiveri.