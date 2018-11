Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud sier til Aftenposten at Ap øker avgiftene for å kjøpe nye diesel og bensinbiler for å gjøre det mer fordelaktig å kjøpe nullutslippsbil, det vil si elbil.

I fjor ville Regjeringen endre noen av fordelene med å kjøpe og kjøre utslippsfrie biler. Dette ble nedstemt i Stortinget. I årets statsbudsjett viderefører Regjeringen avgiftsfordelene for elbiler. Elbilfordelene ble i fjor godkjent av ESA i Brussel for de neste tre årene. Dermed er elbilene fredet fra mulige avgiftsendringer. Men det er ikke bensin og dieselbilene.

Ap øker engangsavgiften

Når det gjelder engangsavgiften på biler, har Ap foreslått en økning på tilsammen 1924 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett.

Engangsavgiften betales ved første gangs registrering av kjøretøyet.

Med regjeringens budsjettforslag blir den mest solgte SUV-en i 2017, Toyota Rav 4, ilagt en engangsavgift på 140 460 kroner.

Med Aps forslag blir engangsavgiften økt til 145 967 kroner, en økning på 5508 kroner, eller 3,9 %, ifølge tallknekkerne i Aps stortingsgruppe.

Ap øker grenseverdien for vektfradrag for ladbare hybridbiler fra 50 til 100 kilometer. Det betyr at det blir dyrere å kjøre hybridbiler med lav rekkevidde.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

SV går lengst

SV øker engangsavgiften for personbiler med 3000 millioner kroner. Det betyr at «folke-SUV-en» Toyota Rav 4 med SVs opplegg vil bli omkring 20 000 kroner dyrere enn Regjeringen legger opp til.

Det betyr et påslag på omkring 160 000 kroner, opplyser miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken.

Det er mer enn 50 prosent mer enn Ap. I tillegg øker også SV vektfradraget for hybridbiler fra de med rekkevidde på 50 km til 100 km, på samme måte som Ap.

Sp gjør i sitt budsjettforslag ikke noe med engangsavgiften og viderefører dagens ordning for hybridbiler.

Drivstoffavgifter

Senterpartiet vil sette ned avgiften på diesen med 35 øre og på bensin med 15 øre. Dette vil koste 935 millioner kroner.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forsvarer at Sp er alene om å kutte i drivstoffavgiftene, selv om de er små:

– Det er ikke bare symbol, men viktig realpolitikk for mange rundt omkring i Norge. Jeg mener at Venstre og Frp har glemt at Norge er mer enn bare storbyer. I distriktene er det ikke mulig å skifte til buss, trikk eller T-bane, sa han i intervju med Aftenposten denne uken.

Ap har i sitt forslag til alternativt budsjett ikke endret drivstoffavgiftene og mener at en reduksjon er å gå i gal retning.

SV ønsker på sin side å øke disse avgiftene på bensin med 50 øre og på diesel med en kroner. Ifølge SVs forslag til statsbudsjett vil dette bety at bilistene må ut med 2460 millioner kroner mer for å kjøre bil.