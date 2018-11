Partienes finanspolitikere presenterer pakken i Stortinget nå klokken 21.00:

Her er de viktigste vedtakene:

Barnetrygden økes med 83 kroner per måned eller kroner 1.000 per år for alle. Barnetrygden har stått stille på kroner 970 siden 1986. KrF krevde opprinnelig en økning på 3 200 kroner for hvert barn hvert år, til en kostnad av 3,3 milliarder kroner i 2019.

Den momsfrie grensen på 350 kroner for netthandel blir fjernet, men først fra 1. januar 2020. Ifølge KrF vil det gi staten en merinntekt for staten på 750 milloner kroner.

I tillegg til moms på 25 prosent på varer som koster under 350 kroner, må mottakeren betale en avgift for fortollingen. På varer med lav verdi kan denne utgjøre mer enn selve prisen på produktet.

Grensen på 350 kroner ble innført i 2015. I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina. De aller fleste med en verdi under 100 kroner.

KrF skal også ha fått gjennomslag for å hindre utflagging av Color Line. Det betyr at Kielfergen fortsatt skal seile under norsk flagg.

Bistandsbudsjettet skal ifølge NRK øke fra en prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) til prosent. KrF får ikke gjennomslag for å øke antall kvoteflyktninger.

Klokken 1900 kom Høyre, Frp, Venstre og KrFs forhandlere ut av statsrådssalen i Stortinget med et utkast til avtale.

Deretter ble partienes stortingsgrupper orientert om innholdet. Etter at alle partigruppene hadde gitt tommelen opp er det klart at regjeringspartiene og KrF er enige om neste års statsbudsjett.

Finansieringen av KrFs politiske seire kommer gjennom i en kombinasjon av reduserte utgifter og økte inntekter. Det kommer ingen nye avgifter verken på bil, bensin eller andre melkekuer.

Det er isolert sett ingen stor nyhet i og med at disse partiene har blitt enige om statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett hvert år siden 2013.

Men i den aktuelle situasjonen med nært forestående forhandlinger om KrFs inntreden i Solberg-regjeringen, er budsjettavtalen en viktig seier og vitamininnsprøytning for alle som støtter regjeringsutvidelsen.