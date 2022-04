SV krever ny klimavurdering av oljefelt etter innrømmelse fra oljeministeren

Oljefeltet Breidablikk ble godkjent uten klimavurderingene som Høyesterett forutsetter. Nå krever SV at regjeringen vurderer oljefeltet i Nordsjøen på nytt.

Lars Haltbrekken vil ha en ny klimavurdering av å bygge ut oljefeltet Breidablikk. Årsaken er at dette ikke ble utredet da feltet ble godkjent, selv om dette skjedde etter den såkalte klimadommen i Høyesterett.

26. apr. 2022 11:09 Sist oppdatert nå nettopp

I den norrøne mytologien er Breidablikk guden Balders bolig. Et lyteløst, vakkert sted, fri for redsler. I Nordsjøen er det et oljefelt, som ligger ca. 185 kilometer vest for Stavanger.

Herfra vil Equinor og andre partnere utvinne ca. 180 millioner fat olje i løpet 20 år. Det vil si fra oppstart i 2024 og frem til 2044.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn