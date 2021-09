Ap-lederen ber om rask opprydning i pendlerbolig-regler for politikere. For to år siden stemte partiet nei til å stramme inn.

Ap-leder Jonas Gahr Støre stemte nei til et forslag om innstramming av pendlerbolig-ordningen fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes i 2019.

Til NRK sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at reglene for pendlerboliger «må ryddes opp i raskt». Men i 2019 sa Ap nei til å tette smutthullet som gjør det mulig for politikerne å få gratis leilighet i Oslo selv om de eier bolig i området.

8. sep. 2021 21:21 Sist oppdatert 6 minutter siden

De siste dagene har Aftenposten skrevet flere saker om hvordan folkevalgte har benyttet ordningen om pendlerbolig til politikere på Stortinget.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig på Stortingets regning i ti år fordi han var folkeregistrert på gutterommet på Sørlandet. Også Ap-politiker Tellef Inge Mørland har hatt gratis bolig, men nevnte ikke til Stortinget at han allerede eide bolig i Oslo.

Ap-leder Jonas Gahr Støre frykter avsløringene kan svekke tilliten til politikere. Nå vil han rydde opp i reglene for bruken av Stortingets 143 leiligheter i Oslo.

– Jeg tror de er uklare og det må vi rett og slett rydde opp i, sier han til NRK.

Men hva har partiet gjort med dette tidligere?

Søndag avslørte Aftenposten at Kjell Ingolf Ropstad har fått gratis bolig av Stortinget, til tross for å ha eid en halv tomannsbolig i Lillestrøm.

Stemte nei til Rødt-forslag

Felles for sakene til Ropstad og Mørland er at de to har fått gratis pendlerbolig i Oslo, selv om de har eid egen bolig i Oslo eller Lillestrøm.

I 2019 foreslo Rødt-leder Bjørnar Moxnes å stenge nettopp dette smutthullet gjennom to ulike forslag. Det skjedde etter at Dagens Næringsliv avslørte at Frp-politiker Himanshu Gulati kjøpte leilighet på Jessheim rett etter at han fikk vite at han kom inn på Stortinget. Slik fikk han gratis leilighet i Oslo, til tross for at han allerede eide fire leiligheter i hovedstaden.

Kort fortalt ville partiet kutte tilbudet om gratis pendlerbolig til politikere som enten:

Eide mer enn én bolig fra før

Eide bolig mindre en 40 kilometer unna Stortinget.

Men det ville ikke stortingsflertallet gå med på: Ni for og 93 mot ble resultatet for forslag nummer en. Ti for og 92 mot på forslag to.

Ingen av Arbeiderpartiets representanter stemte for. Det gjorde heller ikke Frp, der partiledelsen ondag gikk ut i VG for å etterlyse et strammere regelverk.

Slik stemte politikerne om forslaget om å stramme inn egne pendlerbolig-privilegier:

Aftenposten har sendt spørsmål til Støre om hvorfor han og resten av Arbeiderpartiet satte foten ned for disse forslagene, når de nå etterlyser en opprydning etter lignende avsløringer. Svaret kommer imidlertid fra stortingsrepresentant Magne Rommetveit:

– Da handlet saken først og fremst om det var greit at en representant flyttet ut av Oslo rett før valget, for å få rett på pendlerleilighet. Moralsk er det lett å svare nei på det spørsmålet, men det er i praksis vanskelig å regulere hva folk gjør før de er valgt inn på Stortinget, skriver Rommetveit i en e-post.

«Uheldig situasjon»

Sakene om Mørtveit og Ropstad har derimot vist hvor utydelig selve regelverket for pendlerboliger er, mener Rommetveit. Både representanter og administrasjonen på Stortinget har gjort feil, påpeker han.

– Noen representanter har skattet av pendlerbolig, andre har det ikke. Dette til tross for at sakene i utgangspunktet er like. Stortingets direktør har uttalt at det er representanter som ikke skulle ha fått pendlerbolig, men som likevel ikke har brutt regelverket grunnet uklarhet i dialogen med administrasjonen, skriver han.

Rommetveit gjentar også poenget Støre ga til NRK: Sakene om stortingsboligene kan gå utover tilliten til politikere, sier han.

– En slik uklar situasjon er uheldig, og svekker tilliten til Stortinget som institusjon og til våre fremste folkevalgte.

Åpner for innstramming nå

Til NRK sier Støre at ordningene for pendlerboliger ikke må være for rause, men tillitsbaserte og praktiske.

– For dette er tillitsbasert, og vi vedtar lover og retningslinjer som andre må følge. Da må vi følge våre egne, sier han.

Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad har sagt at han er lei seg for sin bruk av boligordningen.

– Selv om jeg ikke har brutt noen regler, så er jeg jo lei meg, og jeg har forståelse for at folk mener jeg burde handlet annerledes, sa Ropstad til Vårt Land.

Tellef Inge Mørland var folkeregistrert og bodde i Arendal, men eide bolig i Oslo. Likevel fikk han gratis pendlerbolig av Stortinget.

Ap-politiker Tellef Inge Mørland har på sin side beklaget at han ga «mangelfulle opplysninger» til Stortinget.

Men også Stortinget har tatt selvkritikk. Stortingsdirektør Marianne Andreassen sa onsdag at de ikke informerte Mørland godt nok om reglene.

– Vi ser at Mørland i dialogen med oss nå har klargjort at han reelt sett var bosatt i Arendal, ikke i Oslo, sier hun.

Hun sier at Mørland ikke skulle hatt pendlerboligen, men understreker at han ikke har brutt regelverket.

– Vi har merket oss Mørlands ønske om at vi burde vært tydeligere og mer detaljert. Det er et læringspunkt.