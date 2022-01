LO-topp krever skjenkestoppen opphevet så snart som mulig

Statsminister Jonas Gahr Støre får klar beskjed av Fellesforbundets leder Jørn Eggum: – Vi er nødt til å åpne opp igjen restaurantene, sier han.

Jørn Eggum leder LOs største forbund i privat sektor og sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Nå ber han Støre åpne kranene.

Nå nettopp

Fellesforbundets er LOs største forbund i privat sektor og organiserer 8.000 ansatte i hotell- og resurantbransjen. Lønnsnivået i bransjen ligger under gjennomsnittet for industriarbeidere.

– Vi er nødt til å åpne opp igjen. Skjenkestoppen kan i hvert fall ikke vare lenger en frem til at regjeringen har sagt at de skal vurdere tiltakene. Dette er en bransje som hatt det ekstremt tøft i de to årene med pandemi. Mange ansatte har dessverre kjent på dette, sier Eggum.