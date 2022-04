«Det er ikke bra at dette er skjedd, og jeg er også glad for at politiet og Riksadvokaten har oppdaget dette og har iverksatt tiltak for å sørge for at det ikke skjer i fremtiden, og politiet har også beklaget dette selv. Jeg har tillit til at de følger opp dette på en god måte fremover, og jeg forventer også at man har høy oppmerksomhet på dette, og det er jeg helt sikker på at de har i politiet.»

Kilde: Stortingets referat.