Arbeiderpartiet om utsiktene for norsk økonomi: – Vi er rute

Arbeiderpartiets Eigil Knutsen tolker de ferske økonomiske prognosene fra Norges Bank som godt nytt. Men LO er langt fra fornøyd med sentralbanken.

Eigil Knutsen leder Aps finansfraksjon, og er beredt til å si nei til mange gode politiske forslag i årene som kommer. – Vi må betale pensjonene til folk og holde ledigheten nede, sier han.

Torsdag kom årets siste rentejustering fra Norges Bank. Fra september i fjor er styringsrente satt opp fra null til 2,75 prosent. Banken varsler ytterligere én renteøkning i første kvartal neste år.

Så kan toppen være nådd.

– Vi er i rute på komme oss gjennom dette med Europas laveste ledighet. Aktiviteten går ned, men ledigheten holder seg lav. Det er gode nyheter, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad er ikke like fornøyd. Han har over tid uttrykt seg kritisk om Norges Banks hyppige renteøkninger, og har tatt til orde for at renten bør settes ned.

– Jeg er ikke noe tilhenger av en jojo-rente, men samtidig syns jeg utviklingen har vært veldig dramatisk, særlig med de sosiale forskjellene vi ser utspille seg nå, og jeg mener derfor det taler for en rentenedgang, sa han til TV 2 denne uken.

Verre på kort sikte, bedre på lang

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har tidligere signalisert at renten vil toppe ut på 3,0 prosent i starten av neste år. Forventningen er fortsatt en rente rundt dette nivået i 2023.

Prisveksten ser ifølge Norges Bank ut til å holde seg høy lengre enn ventet. Anslagene for inflasjonen i 2023 oppjusteres til 4,8 prosent.

På litt lenger sikt ser det bedre ut. Inflasjonen ventes å gå ned, og fra andre halvår 2024 anslås renten å avta gradvis – og det litt mer enn det sentralbanken har anslått tidligere.

Det skyldes blant annet en svekket kjøpekraft for husholdningene og et større fall i boligprisene. Banken venter også at arbeidsledigheten vil holde seg lav, men øke litt i tiden fremover. Tilbakeslaget i økonomien kan se ut til å bli «mer markert» enn det Norges Bank så for seg i september.

Samtidig understrekes det at prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt.

Knutsen mener like fullt at de nye prognosene fra sentralbanken er godt nytt. De viser at finanspolitikken virker, sier han til Aftenposten.

– Nå henger finanspolitikken fra regjeringen og Stortinget sammen med pengepolitikken fra Norges Bank, og rentene og prisveksten i Norge er lavere i de fleste andre land, sier han.

Ikke overrasket over budsjettenigheten

I Norges Banks redegjørelse for rentehevingen går det frem at regjeringens budsjettavtale med SV ikke kom som noen overraskelse på banken.

Banken bemerker at selv om avtalen øker de offentlige utgiftene sammenlignet med regjeringens budsjettforslag, vil den offentlige pengebruken avta neste år.

«Samlet sett synes innretningen av finanspolitikken å være om lag i tråd med det vi la til grunn i forrige rapport», konkluderer Norges Bank om budsjettavtalen.

Knutsen er fornøyd med tilbakemeldingen. Det politiske flertallet har i hvert fall ikke gjort noe for å tvinge rentene opp, bemerker han. I budsjettforhandlingene var den viktigste prioriteten for Ap og Sp at den offentlige pengebruken ikke skulle øke neste år.

– Vi har leverte et stramt budsjett, men det kunne ha vært strammere. Jeg mener det var passe stramt. Aktiviteten i økonomien går nå ned, og da må vi passe oss for at vi ikke bidrar til økt ledighet, sier han.

– Norges Bank mener omslaget i økonomien blir mer markert enn tidligere ventet. Frykter dere at å bidra til bråstopp?

– Nei, foreløpig ser det ut til at vi unngår det og at vi treffer godt. Men det kan endre seg fort. Skjer det, er vi klar til å trykke på gasspedalen igjen, hvis det er nødvendig for å holde folk i jobb.

– Ja, du ser for deg at dere vil begynne å bruke mer oljepenger igjen?

– Det gjenstår å se. Det avhenger hvordan økonomien og krigen i Ukraina urvikler seg. Det er veldig usikkert. Det er forhåpninger om at prisveksten vil avta i 2023. Men hvis ledigheten skulle øke kraftig, er vi klar til å bruke mer oljepenger, sier Knutsen.

Han legger til at det uansett ikke blir noe «budsjettfest» i årene fremover. Handlingsrommet blir spist opp av økte utgifter til folketrygden.

– Vi må betale pensjonene til folk og holde ledigheten nede.

Gir ros til Norges Bank

I 2019 kritiserte Arbeiderpartiet Norges Bank for å ikke ta nok hensyn til sysselsettingen. Da hadde Stortinget nylig vedtatt bestemt at sentralbanken skulle bidra til høy sysselsetting, i tillegg til lav prisvekst.

Knutsen mener at de siste prognosene viser at Norges Bank nå gjør nettopp det. Han viser til at prisveksten alene kunne tilsi kraftigere og hyppigere renteøkninger.

– Det tyder på at sentralbanken også til vektlegger sysselsetting, selv om det pågår en debatt blant økonomer om hvor tungt dette veier i rentesettingen, sier han.

LO er har tidligere advart mot at renteøkningene vil gi «unødvendig høy arbeidsledighet».