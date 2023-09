Høyre har dabbet av. Solberg frykter ikke at ektemannens aksjehandel skal ødelegge valget.

STAVANGER (Aftenposten): Høyre fløy så høyt på meningsmålingene at Erna Solberg visste at det ikke kunne vare. Men hun tror ikke at landingen vil bli for hard.

Erna Solberg tar en pause foran Alexander Kielland-statuen i Stavanger sammen med Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal. Foran til venstre nestleder Tina Bru. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 20:27

Kortversjonen Erna Solberg ventet at Høyre ville få lavere støtte nærmere valget enn de hadde før sommeren.

Selv om Høyre går tilbake på enkelte meningsmålinger, viste snittet fremdeles over 25 prosent nasjonalt.

Kritikk mot Solberg og hennes ektemann for hans aksjehandel skaper litt uro, men hun tror ikke det vil påvirke valget.

– Vi har hele tiden visst at det kom til å bli tettere mot valget.

Erna Solberg har funnet ly i Alexander Kiellands skygge. Den store forfatteren ruver på sin sokkel like ved domkirken i Stavanger.

I 1891 ble han borgermester i byen. Nå kjemper Høyre og Arbeiderpartiet en hard kamp om ordførerkjedet de neste fire årene.

Lenge så det ut til å bli lett match for de blå. Nå helt på tampen er det imidlertid nesten dødt løp på målingene.

Som mange andre steder går Høyre tilbake og rødgrønn side noe frem.

På et snitt av meningsmålingene hos nettstedet Poll of polls har Høyre fortsatt over 25 prosent nasjonalt. Det er opp 5 prosentpoeng fra valget i 2019.

– Vi fikk noen veldig høye målinger før sommeren, hvor vi var fullmobilisert. Det var ikke de andre partiene. Da blir det automatisk sånn at når folk bestemmer seg og de andre får stemmer, så jevner det seg ut, sier Solberg.

Hun virker ikke særlig bekymret. Det virker nesten som at dette var en nedtur hun var forberedt på.

– Vi husker Arbeiderpartiet i 2017. De trodde de hadde valgseieren. Vi har hele tiden visst at selv om noen får mange stemmer på en stemningsbølge, så er det noe annet som skjer inn mot et valg, sier Solberg.

Den gang ble hun gjenvalgt som statsminister, til tross for dårlige målinger før sommeren. Da var det Ap og Jonas Gahr Støre som svevet høyt, for så å kræsjlande.

– Det kan bli stang ut i en del storbyer?

– Og det kan bli stang inn. Det kan bli noen overraskende resultater i forhold til hva vi trodde før sommeren, sier Solberg.

Erna Solberg på velgerjakt i Stavanger. Vis mer

Tar fokus vekk fra politikken

Støre har de siste månedene hatt en rekke vanskelige saker om statsråders habilitet og aksjehandel.

Nå er det også rettet et kritisk søkelys mot aksjehandelen til Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes fra tiden da hun var statsminister.

Fredag ble det kjent at Solberg ber Finnes lage en oversikt over hans aksjehandel fra de årene, og at han offentliggjør den når den er klar.

– Er du redd for at de sakene skal ødelegge for Høyres innspurt?

– Nei, men det skaper jo litt uro på siden. Så er det viktig å huske at det ikke er så mange saker vi behandler som dreier seg direkte om enkeltselskaper. Men det er noen, og jeg har vurdert at jeg er habil i de sakene.

– Så du føler deg helt trygg på at det ikke vil bety noe for valget til Høyre?

– Ja, men det er klart det tar litt fokus vekk fra politikken når vi må jobbe med å svare ut mange spørsmål fra journalister om disse sakene.

– Men det viktigste er jo folks tillit?

– Absolutt, men det er også viktig at man får tid til å svare og undersøke ordentlig. Jeg har ingen kjennskap om eller grunn til å tro at jeg har vært inhabil i noen saker som jeg ikke har meldt meg inhabil i.

Solberg sammen med Høyre-nestleder Tina Bru, som har datteren på armen. Vis mer

Regjeringens budsjettlekkasjer

Den siste uken har regjeringen kommet med en rekke drypp fra det kommende statsbudsjettet. Løfter om billigere barnehage og ulike samferdselsprosjekt og andre satsinger har poppet opp i medier landet rundt.

– De har ikke fortalt et eneste ord om hvordan de skal dekke inn satsingene. De får jo noen lettvinte oppslag. Det er i og for seg den makten du har når du sitter i regjering, og jeg håper kanskje folk gjennomskuer det litt.

Hun synes det er vanskelig å svare på om det er rett av regjeringen å bruke nesten 3 milliarder kroner årlig på billigere barnehage, når man foreløpig ikke vet hvor pengene hentes.

– I fjor gjorde de det gjennom betydelig økte skatter og de kuttet alle nye sykehjemsplasser i budsjettet. Skal du bruke penger på barnehage, tror jeg heller at jeg ville brukt det på flere opptak, så folk lettere og raskere fikk barnehageplass, sier Solberg.