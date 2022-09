Prislapp for Viken-oppdeling blir 385 millioner kroner

Budsjettet for oppdelingen av Viken er klart: Skilsmissen kommer til å koste 385 millioner kroner. Å opprette det for to år siden kostet 336 millioner.

Fra 1. januar 2024 skal Viken gå tilbake til de tre gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Fylkesrådet i Viken ber om at regjeringen dekker 377 millioner kroner av dette. Om lag 85 prosent av kostnadene er knyttet til tilpasninger i IKT-systemer.

Viken ble opprettet 1. januar 2020 etter initiativ fra den borgerlige regjeringen. Å sammen Akershus, Buskerud og Østfold kostet 336 millioner kroner, ifølge Kommunal Rapport.

Det betyr at den totale kostnaden for å slå sammen og deretter oppløse fylket som fikk en levetid på fire år vil koste 721 millioner kroner.

– Vi har lagt frem et svært nøkternt budsjett for deling av Viken, i tråd med føringene fra departementet. Vi ber regjeringen kun dekke de direkte delingskostnadene. Dette er det viktig at vi får kompensert, for å kunne opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne våre, sier Edvin Søvik, fylkesråd for finans og administrasjon (Ap).