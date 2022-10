AUF til kamp mot moderpartiet om omstridt oljefelt

Det brygger opp til oljeslag mellom Arbeiderpartiet og ungdomsorganisasjonen AUF.

Mange av AUF-erne hadde spørsmål om det omstridte Wisting-feltet da Jonas Gahr Støre besøkte AUFs landsmøte forrige uke.

23 minutter siden

300 kilometer nord for finnmarkskysten ønsker Equinor å bygge ut verdens nordligste oljefelt.

Wisting-feltet ligger rett utenfor iskantsonen i det sårbare Arktis. Oljeboring her vil utgjøre en enorm trussel for naturen rundt, som allerede er hardt rammet av klimaendringer, ifølge AUF-leder Astrid Hoem.

– Utbyggingen av feltet vil være ulønnsom på sikt. For mens Europa omfavner det grønne skiftet, går oljenæringen en usikker fremtid i møte, sier Hoem til Aftenposten.

Fakta Wisting-feltet I 2013 fant Equinor omtrent 500 millioner fat olje – lenger nord enn de noensinne hadde funnet slike mengder tidligere.

Equinor la planene om utbygging av Wisting-feltet i skuffen i 2020 fordi det ikke var lønnsomt nok.

Under koronapandemien vedtok Stortinget en skattesubsidie til oljenæringen. Den sikret at utbyggingen av Wisting-feltet ble lønnsom likevel.

Neste år skal utbyggingen av Wisting stemmes over på Stortinget. Det omstridte feltet er allerede blitt en betent diskusjon. Vis mer

Forrige fredag talte Jonas Gahr Støre på AUFs landsmøte. Wisting-feltet var ett av temaene som gikk igjen blant AUF-erne i den påfølgende debatten.

Budskapet var ikke til å ta feil av: Partiets ungdomsorganisasjon forlanger at det ikke blir oljeboring. Støre kunne ikke gi dem løftet de ba om, men i sitt svar sa statsministeren:

– Vi kommer ikke til å gi grønt lys til et prosjekt som er en trussel mot natur og miljø. Vi har ikke behandlet en søknad ennå. Vi må se hva selskapene legger på bordet vårt.

AUF-leder Astrid Hoem tar imot Støre på AUFs landsmøte.

– Allerede strenge krav

Marianne Næss er stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti og leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

På spørsmål om hvordan en utbygging av Wisting-feltet er forenlig med Arbeiderpartiets ønske om å gjennomføre det grønne skiftet, svarer hun at partiet vil utvikle olje- og gassindustrien videre, ikke avvikle den.

– Så skal vi i alle beslutninger stille strenge miljø- og klimakrav. Det er allerede strenge krav til konsekvensutredninger for miljø, inkludert kulturminner og kulturmiljø, naturressurser og samfunn, sier Næss til Aftenposten.

– Fordrer ikke strenge miljø- og klimakrav at man setter ned foten for utbygging av Wisting-feltet?

– Nei. Det er forskjell på å stille krav og på å sette ned foten, svarer Ap-politikeren.

Marianne Næss fotografert på Goliat-plattformen under en komitéreise i september.

– En klimabombe

I 2020 ble planene om utbygging av Wisting-feltet skrinlagt av Equinor fordi det ikke var lønnsomt nok.

Men senere det året kom også den gunstige skattepakken for oljeindustrien. Alle selskaper som søker om å få bygge ut prosjekter innen årsskiftet og godkjent i løpet av 2023, blir innlemmet i denne pakken. Det har ført til at søknadene har strømmet inn.

SV mener det letteste grepet for regjeringen nå, er å endre eller skrote oljeskattepakken.

– Særlig nå når oljeselskapene tjener penger som gress, det er helt vanvittig at de skal ha skattelette, sa Birgit Oline Kjerstad, som sitter i energi- og miljøkomiteen for SV til Aftenposten tidligere denne måneden.

SU-leder Synnøve Kronen Snyen forteller at både de og moderpartiet forventer en oljeseier under statsbudsjettforhandlingene i november.

– Vi mener at feltet er en klimabombe. Ikke bare vil et potensielt oljesøl i Arktis være katastrofalt, men utbygging av feltet vil være med på å forlenge oljealderen, sier Snyen.

Også lederen for Natur og ungdom, Gina Gylver slår alarm om utbyggingen av Wisting.

– Feltet blir en enorm bremsekloss på veien mot å nå klimamålet, sier Gylver til Aftenposten.

Et Europa i energikrise

Det siste året har vist oss hvor hardt energimangel kan ramme folk.

Aldri før har olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel vært viktigere for energisikkerheten over hele verden, mener Aps Marianne Næss.

– Vi kan heller ikke tillate at vi i fremtiden havner i en tilsvarende energikrise som dagens, med de alvorlige følgene det kan få for folk over hele verden, sier hun og legger til:

– Energiomstillingen vi skal gjennom, må skje på en rettferdig og trygg måte for folk, næringsliv og industri.

Snøhvit og Goliat er de eneste feltene som er i drift i Barentshavet i dag. Wisting blir det tredje. Goliat-feltet (bildet) startet produksjon i 2016.

Ingen nye arbeidsplasser

Da Equinor så på utbygging og drift av Wisting-feltet tidligere i år, utarbeidet de en ringvirkningsanalyse som beregnet at feltet vil skape 28.000 arbeidsplasser nasjonalt og omtrent 1000 lokalt.

AUF-lederen mener det er å satse på feil næring.

– Utbyggingen kan føre til opprettelse av flere nye arbeidsplasser. Hvordan veier dere dette opp mot klimaspørsmålet?

– I løpet av de neste årene skal Norge gjennomgå det grønne skiftet. Derfor er vi nødt til å skape arbeidsplasser i grønn industri, og gradvis gjøre oss uavhengige fra olje- og gassinntekter, sier Hoem.

Hun peker også på en analyse utarbeidet av Vista Analyse i april i år arrow-outward-link , som viser til andre funn enn Equinors. Ifølge analysebyrået vil utbyggingen av feltet ta syv år.

I løpet av disse syv årene vil det opprettes 1000 lokale arbeidsplasser, tilsvarende ca. 140 arbeidsplasser i året. Slike tall betyr ikke at det blir flere arbeidsplasser i landet, eller lokalt, skriver de.