Starter året med et lyspunkt: Flere velgere samler seg om Ap og Sp lokalt

Valgforsker tror lokale Ap- og Sp-politikere kan få betalt i årets valg for å stå opp mot regjeringens upopulære grep.

Årets første meningsmåling gir håp til dem i Ap som frykter et elendig lokalvalg til høsten.

03.01.2023 17:58 Oppdatert 03.01.2023 18:12

Det nye året starter slik det forrige sluttet, med en dårlig stortingsmåling for begge partiene i regjering. Denne gangen følger det imidlertid med et lite lysglimt. Det viser den siste målingen gjort for Aftenposten og NRK.

Vanligvis spør Norstat hver måned velgerne hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Denne gangen har Norstat også lagt til et spørsmål om hva de ville stemt hvis det var kommunevalg.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn