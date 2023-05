Pensjonister fikk 4000 kroner mer i julegave. Men for krigsenke forsvant 4000 kroner samtidig.

– Vi opplever at de river av plasteret på såret når de fjerner krigspensjonen. Solveig Busk Halvorsen og moren er opprørt over at krigspensjon falt bort da minstepensjonen ble økt fra nyttår.

Solveig Busk Halvorsen og moren er opprørt over brevet fra Nav om at «på grunn av økningen i din alderspensjon» blir krigspensjonen redusert.

22.05.2023 19:08

1. januar i år fikk enslige minstepensjonister 4.000 kroner mer årlig eller 333 kroner mer i måneden. Julegaven ble vedtatt i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV i desember.

Nå viser det seg at minst 20.000 minstepensjonister med en eller annen form for tjenestepensjon likevel ikke får de 4.000 kronene.