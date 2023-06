Mener rusreformen er innført på gaten. Nå inviterer hun Ap og Sp til forlik.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener rusreformen har sklidd ut og økt narkotikabruken blant unge. Nå inviterer hun til forlik med Ap og Sp for å gi politiet alle nødvendige verktøy.

Frp-leder Sylvi Listhaug garanterer at partiet ikke vil akseptere rusreformen i en ny borgerlig regjering.

12.06.2023 10:04

Listhaug er veldig bekymret for det hun kaller en kraftig økning i narkotikabruken blant unge.

Samtidig retter hun sterk kritikk mot sine gamle partnere Høyre og Venstre.

– Vi kan ikke sitte stille og se på dette. Det har sklidd helt ut etter at rusreformen ble presentert av Høyre og Venstre. Vi ser en voldsom økning i rusbruken blant ungdom de siste årene og særlig i Oslo, sier Listhaug.

Reformen ble stemt ned i Stortinget. Listhaug mener likevel at debatten har fått konsekvenser.

– Det kan hende at Høyre og Venstre synes det er greit. Frp synes ikke det. Politiet var tidlig ute og sa at de så en endring blant ungdom, og at flere trodde at det var lov å bruke narkotika, sier Listhaug til Aftenposten.

Hun nøler ikke med å karakterisere nye tall om ungdom og narkotika som en «krise».

Ung i Oslo-undersøkelsen viser at det på kort tid er det blitt mye vanligere å bruke kokain. Samtidig viser politiets tall at anmeldte narkotikalovbrudd stuper.

Listhaug inviterer nå de tradisjonelle motstanderne Ap og Sp til et forlik etter modell fra migrasjonsforliket i 2015.

– Rusreformen som Høyre var med på å legge frem bidrar til at en del ungdom tror at det er fritt frem å bruke narko, sier hun.

Avviser Riksadvokaten

Frps mål er å gi politiet nødvendige verktøy i kampen mot narkotika. Og Frp-toppen mener at det haster.

Samtaler med politi, rusomsorgen og foreldre får Listhaug til å konkludere med at politiets arbeid mot narkotika blant unge er «kraftig svekket».

Det skyldes ikke minst at Riksadvokaten i 2021 slo fast at politiet hadde gått utover sine fullmakter og brukt tvangsmidler det ikke hadde lov til å bruke for å avdekke rusbruk.

Et av dem er å kunne ransake noens mobiltelefon. Et annet er å kreve rustest eller å kroppsvisitere.

Riksadvokaten viste til både Grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Listhaug er uenig.

– Politifolk jeg snakker med sier at de har mistet virkemidlene de hadde. De gjorde at de kunne følge opp disse ungdommene og få dem videre til hjelpeapparatet. Politiet forteller oss at de føler seg maktesløse, sier Listhaug.

– Jeg mener vi kan ikke leve med det. Det er på høyt tid å ta grep nå, sier Listhaug.

Fakta Dette er rusreformen: Fjernet straff Rusreformen var et reformforslag som ble lagt frem av partiene Høyre og Venstre fra Erna Solbergs regjering den 19. februar 2021. Det store stridsspørsmålet var reformens forslag om avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk. Reformforslaget innebar å fjerne straff for befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Samfunnets reaksjon for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler skulle overføres fra justissektoren til helsesektoren. I Granavolden-plattformen aksepterte Frp reformen. Men da saken kom til behandling i Stortinget i juni 2021 hadde Frp gått ut av regjeringen og følte seg ikke bundet av plattformen lenger. Sammen med Ap og Sp stemte Frp stemte da ned forslaget. Vis mer

– Rusreform på gaten

Hun vil gi politiet lov til å gå gjennom en persons mobiltelefon når det er skjellig grunn til mistanke.

– Da kan de ta kontakt med foreldre eller henvise til hjelpeapparat. De kunne finne ut hvem de kjøpte av. Nå er politiet fratatt disse virkemidlene, sier hun.

– Du mener at rusreformen er innført på gaten?

– Ja, dessverre. Det er et flertall mot rusreformen, og vi kan ikke akseptere at den, i hvert fall et stykke på vei, er innført i praksis, sier hun.

– Vi må ta tilbake makten og være tydelig på at det fremdeles skal være ulovlig å bruke og besitte narkotika.

Vil ikke vente på utvalg

På Stortinget er det bred enighet om at rusavhengige ikke skal straffes, men møtes med hjelp. Et helt sentralt spørsmål blir da hvordan man skal definere hvem som er «rusavhengig».

Regjeringen satte nylig ned et offentlig utvalg som skal:

Se på behovet for lovendringer som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp istedenfor straff.

Se på hvordan politiet bedre kan forebygge bruk av narkotika.

Fristen er 1. mai neste år. Listhaug mener det ikke er tid til å vente så lenge.

Hun vil ha et ekspressbehandling ved hjelp av skarpskodde jurister fra regjeringsadvokaten og lovavdelingen.

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justisdepartementet avviser kontant Listhaugs politiske frieri:

– Frp har dessverre tradisjon for å lage spetakkel rundt narkotika. Men resultatene av Frps hopp og sprett i narkotikadebatten har vært heller dårlige. Dette er ikke en sak hvor raske og enkle løsninger er svaret, og den tiden utvalget har fått til rådighet, er helt nødvendig, sier han.

Regjeringen er ifølge Indrefjord opptatt av en ryddig og kunnskapsbasert prosess som vil stå seg over tid og gi resultater.

– Men vi bruker ikke mer tid enn vi må. Allerede på nyåret 2024 vil regjeringens helhetlige forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet legges frem, sier han.

Bruk og salg av narkotika er og skal være straffbart, understreker Indrefjord.

– Desinformasjon fra Listhaug

I Venstre og Høyre er de lite imponert over Listhaugs argumentasjon.

– Det er ingen tall som tilsier en «voldsom økning» i bruken av narkotika blant unge. Det Listhaug gjør er å bevisst spre desinformasjon. Det hun sier om politiets metoder og riksadvokatens rundskriv er direkte feil, sier Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Hun sier Riksadvokaten ikke har bestemt noe nytt.

– Han har simpelthen presisert hva som er tillatt innenfor gjeldende rettstilstand. Jeg antar at Listhaug er enig i at det er viktig at politiet følger lover og regler, sier Thorsvik.

Sandra Bruflot i Høyre peker på at økt bruk av kokain er en trend i hele Europa.

– Det er viktig å si at tallene heldigvis er lave, og at de aller fleste ungdommer ikke bruker illegale rusmidler, sier Bruflot.

Hun mener rusreformen ville gitt politi og helsetjenesten tydelige retningslinjer for å håndtere rusbruk.

– Ruspolitikken har stått fullstendig i stampe siden reformarbeidet, og ingenting har skjedd på to år. Tiden er overmoden for en rusreform, sier hun.